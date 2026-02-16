Detenido un conductor por un atropello múltiple durante una carrera ilegal en Yepes (Toledo)

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 25 años que acudió a una concentración de vehículos destinada a celebrar una carrera ilegal en Yepes (Toledo) y que, al realizar unas maniobras temerarias, provocó un atropello múltiple, que se saldó sin heridos de gravedad.

El Instituto Armado ha explicado que, en el marco de la operación Freno, impulsada por la Comandancia de Toledo para detectar, neutralizar y disolver quedadas destinadas a organizar carreras ilegales, tuvo conocimiento de la convocatoria de una quedada (KDD) para la celebración de carreras ilegales en la modalidad conocida como Francia, que estaba previsto celebrarse en la noche del sábado 14 al domingo 15 de febrero.

Aunque no se conocía la ubicación exacta, todo apuntaba a que podría celebrarse en algún punto de la comarca de La Sagra, por los que las Comandancias de Toledo y Madrid activaron dispositivos preventivos de manera coordinada.

En la provincia de Toledo, el despliegue se estableció conforme a lo dispuesto en la operación Freno e intensificaron la vigilancia en los polígonos industriales de Illescas, Seseña, Borox, Esquivias, Yuncler, Mocejón, Villarrubia de Santiago, Yepes y Noblejas.

Así, a las 02:43 de la madrugada del domingo, una patrulla tuvo conocimiento de un atropello múltiple en el polígono industrial de Yepes, causado por un turismo BMW blanco cuyo conductor realizó maniobras temerarias mientras varios asistentes se encontraban en las inmediaciones del vial.

Tras las primeras gestiones y el análisis de un vídeo que recogía el atropello, se logró la identificación del conductor, que fue localizado y detenido por componentes del Área de Investigación de Seseña.

La Guardia Civil ha destacado que, a pesar de la espectacularidad de las imágenes, no constan heridos de gravedad entre los afectados.

A lo largo de la noche se movilizaron patrullas de Seguridad Ciudadana de las Compañías de Illescas y Ocaña, personal del Subsector de Tráfico de Toledo, Usecic-Toledo, Usecic-Madrid, el Área de Investigación de Seseña y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo.

Durante el dispositivo se identificó a un número elevado de asistentes, se recabaron matrículas, imágenes y elementos de interés policial.

Por parte de la Comandancia de Toledo, se continúan las gestiones para la identificación completa de participantes y promotores de la KDD.

El joven ha sido detenido como presunto autor de un delito de conducción temeraria.

La Guardia Civil ha recordado que las carreras ilegales de vehículos generan riesgos extremos, al combinar velocidades excesivas, maniobras peligrosas, ausencia total de medidas de seguridad, posible consumo de alcohol y drogas y una creciente agresividad hacia los agentes actuantes.

La conducción temeraria está castigada con penas de prisión de hasta 2 años, multas económicas y privación del permiso de conducir de hasta 6 años.