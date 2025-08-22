Al menos cuatro muertos, entre ellos un niño, al volcar un autobús turístico al norte del estado de Nueva York

Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas un niño, en un accidente en el norte del estado de Nueva York, cuando un autobús que transportaba a turistas volcó en la ruta de regreso desde las cataratas del Niágara hacia Nueva York, según varios medios locales.

La cadena de televisión ABC asegura que hay al menos cuatro muertos, y un responsable del hospital ECMC (Buffalo) señaló a ese medio que el centro había recibido al menos a 16 víctimas a primera hora de la tarde, sin especificar si muertos o heridos.

El autobús, con turistas principalmente asiáticos (chinos, indios y filipinos) se salió de la carretera por razones desconocidas a la altura de Pembroke y volcó, varios de los pasajeros salieron despedidos por no llevar puesto el cinturón de seguridad, según especificó la Policía del estado de Nueva York.

En el autobús viajaban 52 personas, todas ellas afectadas. El conductor del vehículo está aparentemente entre los que se salvaron, agrega.

No parece que haya otro vehículo implicado en el accidente, que obligó a cortar la autopista I-90 en ambos sentidos.