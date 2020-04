El mundo supera el millón de casos de coronavirus, con más de 51.000 muertos

Más de un millón de personas se han contagiado y 51.000 han muerto por la Covid-19, la enfermedad del coronavirus, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.

Poco antes de las 22:00 del jueves, hora española, el número de contagios detectados en todo el planeta alcanzó los 1.002.159, mientras que la cifra de decesos llegó a 51.485, con 208.949 pacientes recuperados. El mayor número de contagios se concentra según la Johns Hopkins en EEUU, nuevo foco de la pandemia (236.339 casos y 5.648 fallecidos), seguido de Italia (115.242 infectados y 13.915 fallecidos) y España, con 110.238 contagios y 10.096 muertos.

El 93% de la población mundial (7.200 millones de personas) se encuentra confinado para frenar el avance del virus.

Horas antes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya había avisado de que faltaba muy poco para llegar a esos números.

Durante la inauguración de la segunda reunión de la denominada Misión de la OMS contra la Covid-19, Tedros ha recordado que el nuevo coronavirus ha evidenciado las "debilidades e inequidades" de los sistemas sanitarios y sociales, la "falta de preparación" y las "brechas" que existen en las cadenas de suministro y de otros sistemas esenciales.

Tedros ha subrayado la importancia de ofrecer nuevas estrategias para las regiones que no cuentan con agua potable o que viven en condiciones de hacinamiento, ya que en ellas no se pueden llevar a cabo las medidas de higiene de manos y distanciamiento físico. "En las regiones más pobres los efectos pueden ser aún más graves y duraderos. Por ello, pedimos a los gobiernos que proporcionen una red social para que las personas más vulnerables tengan acceso a alimentos y materiales esenciales mientras dure la pandemia", ha apostillado.

Por otra parte, el director general de la OMS ha señalado que 74 países ya se han sumado al programa Ensayo Solidario, en el que se están evaluando posibles tratamientos para la Covid-19 y que ya cuenta con la participación de más de 200 pacientes.

Italia: Casi 14.000 fallecidos y 115.000 casos

Los fallecimientos en Italia asociados al coronavirus alcanzaron este jueves los 13.915, tras registrarse 760 más en las últimas 24 horas, una cifra algo superior a la del día anterior. El numero de contagiados desde que se detectó el virus en Italia el 21 de febrero es de 115.242, lo que supone un aumento de 4.668 en el último día, un 4,2% más. De ellos, 18.278 ya se han curado (1.431 en el último día) y en la actualidad hay 83.049 casos positivos, 2.477 más que el miércoles.

El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, no quiso entrar en si se ha emprendido ya la reducción en la curva de los contagios pero sí que declaró que "se está estabilizando". Aseguró desconocer cuando iniciará el descenso neto en el número de contagios pero insistió en mantener altas todas las atenciones y medidas tomadas, como el confinamiento o la distancia social.

La región más afectada sigue siendo Lombardía, donde se han registrado 46.065 contagiados del total del país y donde actualmente siguen dando positivo 25.876 personas. Los muertos en esta región ascienden ya a 7.960. El Gobierno de Italia ha prorrogado hasta el 13 de abril las medidas de restricción y el confinamiento de la población, que debían expirar este viernes.

El coronavirus es ya la tercera causa de muerte en EEUU

Los datos recabados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) muestran que, en tal solo un mes, el coronavirus se ha convertido en la tercera causa de muerte en el país, que cuenta ya con 5.148 fallecidos a causa de la pandemia. La Covid-19 mata a una media de 748 personas al día en EEUU, una cifra que sólo se ve sobrepasada por enfermedades cardiovasculares (1.774 muertos diarios) y el cáncer (1.641 diarios).

El Pentágono está buscando 100.000 bolsas para cadáveres ante el rápido avance de la Covid-19. Uno de los portavoces del Pentágono, el teniente coronel Mike Andrews, indicó este jueves a Efe que el Gobierno de EEUU está haciendo "prudentes esfuerzos de planificación" mediante la recolección de 100.000 bolsas para cadáveres para "abordar las contingencias mortuorias" de la crisis que sumar a la reserva de 50.000 con que cuenta ya el Pentágono.

Nueva York supera los 2.000 muertos y busca cómo compensar la falta de ventiladores

El estado de Nueva York registró este jueves un total de 2.373 fallecidos por coronavirus (432 más) y 92.381 contagiados (8.669 más que este miércoles), mientras busca alternativas para paliar la escasez de respiradores, que al ritmo actual de ingresados podrían agotarse en los próximos seis días, según el gobernador Andrew Cuomo.

El mayor número de contagiados del estado, epicentro mundial de la Covid-19, siguen registrándose en la Ciudad de Nueva York, con 51.809 casos, 4.370 más que el día anterior. En cuanto a las personas hospitalizadas por la pandemia, el número se sitúa en 13.383, un millar más; con 3.396 pacientes que han necesitado cuidados intensivos, de los cuales 374 fueron atendidos es las últimas horas.

Cuomo cree que el pico se producirá a finales de abril y explicó que el estado podría necesitar 110.000 camas. Según detalló, la región contaba con 53.000 camas antes de que se solicitara a todos los hospitales que doblaran su capacidad y de que se tomaran medias como el envío de un buque militar médico con mil camas o la instalación de un hospital de campaña con 2.500 camas extra, entre otras.

Asimismo, apuntó que 85.000 sanitarios, de los cuales 21.000 son de otros estados del país, se han presentado como voluntarios para ayudar en la crisis.

Reino Unido se acerca a los 3.000 muertos tras sumar 569 en un día

Las autoridades de Reino Unido han confirmado este jueves al menos 569 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario que eleva la cifra provisional de víctimas de esta pandemia hasta casi las 3.000, en su gran mayoría en Inglaterra. La cifra de infectados ha seguido aumentando hasta superar los 33.700, después de sumar en un día más de 4.200 casos.

Entre quienes se han contagiado en Reino Unido está el primer ministro, Boris Johnson, que sigue mostrando síntomas leves y no tiene previsto abandonar el aislamiento. Johnson ordenó el 23 de marzo a la población que se quedara en sus casas, después de que en las semanas previas se mostrase reacio a este tipo de medidas. Para un 56% de los británicos, las medidas del Gobierno han llegado demasiado tarde, según un sondeo.

Francia: 884 personas han muerto en residencias de mayores

Francia informó este jueves por primera vez de que la cifra de fallecimientos en residencias de la tercera edad por la Covid-19 asciende hasta ahora a 884, que se suman a las 4.503 muertes registradas en hospitales. El director general de Sanidad, Jérôme Salomon, indicó que en las últimas 24 horas murieron en los hospitales de todo el país 471 personas por problemas vinculados con el coronavirus.

Salomon señaló que la cifra sobre muertes en los geriátricos es "muy parcial" pues no han enviado sus datos todas las residencias, donde se han contabilizado 14.638 casos de contagios o posibles contagios al margen de los 59.105 positivos confirmados en todo el país.

Portugal endurece el estado de emergencia en vísperas de Semana Santa

ortugal amplió el estado de emergencia que rige desde el 19 de marzo con nuevas medidas, más restrictivas, para hacer frente al impacto del coronavirus, que ya ha causado 209 fallecidos y más de 9.000 contagiados en el país.

El decreto, que entra en vigor a medianoche y se mantendrá hasta el día 17, amplía los poderes del Gobierno, que podrá limitar los despidos, reorganizar a los sanitarios e incluso modificar el calendario escolar.

Tanto el primer ministro portugués, el socialista António Costa, como el presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, han apelado a la responsabilidad de sus compatriotas para frenar la expansión en abril, un mes "decisivo".

Durante ese periodo se cerrarán todos los aeropuertos nacionales al tráfico de pasajeros. En los cinco días de vacaciones de Semana Santa, se prohibirán todos los desplazamientos fuera del municipio de residencia habitual, a excepción de los que se realicen para acudir a trabajar.

La Autoridad de las Condiciones de Trabajo será reforzada con inspectores de otras áreas y tendrá poderes para anular los despidos "con indicios de ilegalidad manifiestos". Todos los enfermos de Covid-19 quedan exentos de pagar las tasas de copago en la sanidad pública.

Al margen del decreto, el Parlamento aprobó una propuesta de ley del Gobierno que suspende el pago de los alquileres durante el estado de emergencia para las familias y establecimientos comerciales que registren una caída de sus ingresos y que impide a los propietarios rescindir los contratos en este período.

Alemania: su sanidad pública, a prueba

La dinámica de contagios pone a prueba la robustez de la sanidad pública de Alemania, país que afronta la pandemia como un desafío nacional, pero con variaciones en la forma de combatirla entre sus 16 Länder. Por primera vez se superaron este jueves los 6.000 contagios en un solo día -6.156, según datos del Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia-. La cifra de víctimas mortales verificadas en las últimas 24 horas se situó en 140.

En total son 73.522 contagios los certificados por el RKI, mientras que el número de muertos asciende a 872. La universidad estadounidense Johns Hopkins, con un método de compilación de datos más dinámico, eleva los contagios a 77.981 y los muertos en 931. La buena noticia es que hay 19.175 pacientes recuperados. Y que la curva parece estar aplanándose un poco, aunque desde el RKI se insiste en que esa señal es aún demasiado leve y hay que esperar a una tendencia positiva estable.

Alemania, con 82 millones de habitantes, es el quinto país con más contagiados del mundo, tras Estados Unidos (215.417), Italia (110.574), España (104.118) y China (82.381), según la Johns Hopkins. Está entre los países mejor equipados para una situación como la presente. Tenía ya antes de la pandemia 28.000 camas para cuidados intensivos, ampliadas ahora a 40.000 entre reestructuraciones hospitalarias y nuevas instalaciones.

La prohibición de las visitas a residencias de ancianos estuvo entre las primeras medidas adoptadas, pero se registraron cifras inusualmente altas de muertes. Solo en un centro de Wolfsburgo (Baja Sajonia) se han verificado 22 víctimas mortales en una residencia. Ello supone la mitad del total de muertes por Covid-19 en ese Land del centro del país.

Rusia: Putin declara no laborables todos los días de abril

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró no laborables todos los días hasta el 30 de este mes para contener la propagación del coronavirus. "He tomado la decisión de prorrogar el régimen de días no laborables hasta fin de mes, es decir, hasta el 30 de abril inclusive. Subrayo, los trabajadores conservan sus salarios", dijo Putin en un mensaje televisado a la población.

El Gobierno ruso ha prometido ayudas financieras a las empresas para que puedan pagar a sus empleados. Putin, que ya había declarado no laborables los días del 30 de marzo al 3 de abril, explicó que la amenaza se mantiene y que los especialistas consideran que el pico no ha sido superado. "Esta semana y el régimen de autoaislamiento de muchas regiones nos permitieron ganar tiempo para adoptar medidas preventivas y movilizar a las autoridades, incrementar los recursos y fortalecer los sistemas sanitarios", dijo.

En Rusia se han diagnosticado 3.548 casos de Covid-19, 771 más que el día anterior -el mayor incremento de una jornada a otra hasta ahora-, de los que 2.475 se han registrado en Moscú, donde se han producido 19 de los 30 fallecimientos por coronavirus registrados en todo el país.