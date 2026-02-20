El Constitucional rechaza el último intento del padre de una joven de Barcelona para frenar su eutanasia

El Tribunal Constitucional ha inadmitido de forma unánime y en una sesión extraordinaria el recurso del padre de la joven de Barcelona, Noelia, en el que pedía suspender la eutanasia de la chica, que sufre una lesión medular.

A través de una nota de prensa, la corte de garantías ha informado de que han descartado admitir el recurso interpuesto por Abogados Cristianos -en representación del padre- por "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable".

El hombre, en concreto, recurrió al Constitucional después de que el Tribunal Supremo inadmitiese el pasado mes de enero el recurso de casación en el que pedía que se revocase la eutanasia de la joven.

La Sala de lo Contencioso del Supremo sostenía que la prueba practicada en sede judicial, incluyendo los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos, avalan que la joven está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte asistida.

El Constitucional recuerda que el padre solicitaba en su recurso de amparo "la adopción de medidas cautelarísimas para suspender la prestación reconocida en favor de su hija, al tiempo que impugnaba las resoluciones judiciales que habían considerado acreditados la capacidad de la paciente para decidir, su voluntad de solicitar la prestación y la concurrencia de los requisitos legales para acceder a ella porque padece una enfermedad grave e incurable que le provoca un padecimiento grave, crónico e imposibilitante".

En su demanda, en concreto, "el recurrente alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la prohibición de arbitrariedad y del derecho a la vida, de la dignidad de la persona y la autonomía".

El pronunciamiento del Constitucional y del Supremo llega después de que, en septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimara parcialmente el recurso interpuesto por el padre de la joven al reconocer el derecho de la familia de acudir a la justicia para tratar de impedir que se le conceda la eutanasia.

Sin embargo, ya en ese momento el TSJC dijo carecer de argumentos que le permitiesen sustentar que la joven no cumple "con los elementos de base requeridos" para solicitar la eutanasia, dado que existen informes médicos que sostienen al unísono el pleno cumplimiento de los requisitos.