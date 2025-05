La clave para frenar el cáncer de piel en un 40%: la prevención en la infancia

La campaña Euromelanoma, centrada este año en la protección solar durante la infancia, alerta de que el riesgo de cáncer de piel podría aumentar entre un 40 y un 50% en los próximos diez años, una tendencia que solo se puede frenar con prevención desde los primeros años de vida.

"Este año el énfasis está en los niños, que además es lo más fácil porque es lo que más se cumple realmente. Pero claro, es lo más importante porque sabemos que hasta los 18 o 20 años se recibe la inmensa mayoría, casi el 70-80 % de la radiación ultravioleta que recibimos en toda la vida", explica el coordinador de la campaña en Andalucía, el dermatólogo José Luis Martínez-Amo.

Martínez-Amo subraya que la fotoprotección no se limita a las cremas solares, sino que implica adoptar hábitos saludables como evitar la exposición solar entre la una y las cinco de la tarde y utilizar ropa adecuada, gafas y sombreros homologados. "No queremos ir en contra del tiempo libre con protección solar, al contrario, es magnífico y fundamental para la salud de la piel y del organismo en general", añade.

Una sola quemadura solar en la infancia puede duplicar el riesgo de cáncer de piel en la edad adulta. "La piel tiene memoria, y eso es lo que queremos destacar este año", insiste. Además del melanoma —el tipo más grave y mortal—, la exposición prolongada al sol también aumenta el riesgo de carcinomas basocelulares y espinocelulares, más frecuentes y vinculados con la radiación acumulada a lo largo de los años.

El cartel de la campaña muestra media cara de un niño que, con el paso del tiempo, refleja los daños que pueden aparecer en la piel si no se toman medidas desde la infancia. "Lo que hagamos ahora con nuestros niños es salud para el futuro. Por eso la prevención no puede esperar", apunta.

Según los datos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), se estima que los casos de cáncer de piel están aumentando en torno a un 10 % anual. La mortalidad, sin embargo, no crece al mismo ritmo gracias al diagnóstico precoz y a tratamientos cada vez más eficaces, incluso en fases avanzadas.

Como ejemplo de éxito, el dermatólogo cita el caso de Australia, donde las campañas institucionales han conseguido reducir un 10 % anual la incidencia del cáncer de piel. "Allí los niños no pueden ir al colegio sin gorra ni gafas de sol, y hay protectores solares gratuitos por todas partes. No vale la excusa de que no tienes dinero para protegerte", señala.

En Andalucía, la campaña Euromelanoma se desarrolla tanto con exploraciones físicas como a través de herramientas de diagnóstico telefónico, enfocadas en lunares concretos. "No es una revisión completa, pero funciona, y cada vez más gente la acepta bien", asegura Martínez-Amo, que destaca la utilidad de la teledermatología.

La implicación en la comunidad médica andaluza es creciente, especialmente en Almería. "El año pasado fuimos 17 dermatólogos implicados solo en Almería, que al final somos casi todos los que trabajamos aquí. Participamos tanto en hospitales como en clínicas privadas, dedicando algunas horas durante la semana para atender gratuitamente", explica.

Además de las consultas, la campaña llega a colegios, medios de comunicación y entidades deportivas: "En julio, por ejemplo, volveré a visitar a la UD Almería y a la Unicaja Vóley para concienciar al público juvenil, que es nuestro objetivo principal este año".

Aunque se realizaron cerca de 5.000 revisiones en la edición anterior, el dermatólogo insiste en que lo más valioso es la difusión del mensaje: "Más que el número de exploraciones, lo importante es hacer ruido en medios y redes sociales. La gente tiene que saber que hay que cuidarse, porque el cáncer de piel se puede prevenir".