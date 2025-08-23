Castilla y León mantiene 19 incendios, de ellos nueve en nivel 2, uno de nivel 1 y otros nueve activos

La evolución de los incendios ha sido "favorable" en la mayor parte de Castilla y León en una jornada en la que la situación meteorológica ha favorecido las labores de extinción y control de los fuegos, si bien la reactivación de varios focos en el incendio de Porto, procedente de Zamora, ha obligado a desalojar a 330 vecinos de la localidad leonesa de La Baña. De esta forma, la Comunidad mantiene un total de 19 fuegos activos, de los cuales nueve permanecen en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, uno en nivel 1 y otros nueve en grado 0.

Una reactivación registrada durante la tarde de este sábado en el fuego procedente de Porto (Zamora) ha obligado a desalojar la localidad de La Baña y a elevar a IGR 2 un fuego activo desde el pasado domingo y cuyas causas de origen se investigan. Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 21.00 horas, donde la mayoría de los focos siguen localizándose en las provincias de León, Zamora y Palencia, con algunas reproducciones registradas en la primera.

Cabe recordar que la Junta de Castilla y León ha declarado la situación de 'alerta' para el conjunto de la Comunidad y 'alarma extrema' por riesgo meteorológico para los municipios más afectados por los incendios forestales del 23 al 26 de agosto. Las predicciones más actualizadas para los días 23 al 26 de agosto indican la continuación de las condiciones meteorológicas "adversas", que provocan una situación "extrema" de estrés hídrico de la vegetación después de numerosos días continuados con meteorología adversa, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre los incendios catalogados como más graves figuran los de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Cardaño de Arriba, Gestoso y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, junto al de Porto, en Zamora. Este último, que se extendió a la provincia leonesa, ha afectado a la localidad de La Baña y ha obligado a la evacuación de vecinos tras la reactivación de varios focos en la tarde de este sábado.

La jornada del sábado ha sido "positiva" en lo que se refiere a las labores de extinción, control y vigilancia de los incendios forestales que afectan a varios puntos de la provincia de León, aunque una reactivación registrada en el fuego procedente de Porto (Zamora) ha obligado a desalojar la localidad de La Baña. La mejora en la situación meteorológica ha permitido que los medios desplegados hayan podido avanzar en la perimetración y contención de los incendios, pero el "problema" surgido en La Baña ha provocado el desalojo del pueblo.

En declaraciones difundidas a los medios, el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha remarcado que la jornada ha sido "positiva" ya que los medios han podido trabajar y ha mejorado la situación de varios de los incendios en la provincia. No obstante, a partir de las 15.00 horas se ha registrado una reactivación de un incendio en el entorno del lago de La Baña.

Actualmente son siete los incendios de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 los que existen en la provincia de León, uno de gravedad 1 y cinco fuegos de nivel 0 controlados.

El representante del Ejecutivo autonómico ha detallado que en la jornada de este sábado el operativo ha podido trabajar "bien" en el incendio de Llamas de Cabrera, si bien en la zona de Espinoso de Compludo ha habido reproducciones que se han podido controlar.

En lo que se refiere al incendio forestal de Colinas han continuado los trabajos encaminados a establecer y contener este fuego entre la carretera de Igüeña a Colinas, en el oeste, y en torno al arroyo, al este y sur del incendio.

Precisamente, ha explicado que se han realizado pases de máquinas en la zona norte de este incendio, del que se puede decir que tiene dos lenguas activas en la parte noreste sobre las que se ha trabajado durante todo el día con medios aéreos y terrestres.

"Podemos decir que este incendio, en estos momentos, está estabilizado, controlado o contenido", ha remarcado el delegado territorial de la Junta.

Asimismo, el incendio de Anllares, que en la jornada del viernes preocupaba al operativo en la zona de Argayo del Sil, no ha registrado llama durante el día pero ha habido numerosos puntos calientes y reproducciones que se han controlado con los medios que estaban dispuestos.

Evacuaciones y realojos

En cuanto a la cuestión de las evacuaciones se ha procedido al realojo de esas doce localidades del incendio de Gestoso, concretamente Arnado, Gestoso, Leiroso, Villarubín, Santvitul, Lusío, Castropetre, Oencia, Cabarcos, Sobredo, Arnaledo y Cabeza de Campo.

Estas doce localidades con 733 habitantes desalojados pasan a un confinamiento urbano, con lo cual en estos momentos hay tres localidades evacuadas, que son La Baña, Argayo del Sil y Anllarinos del Sil, con un total de 435 personas evacuadas.

Tambén son 27 las localidades confinadas con 1.555 residentes leoneses fuera, en este caso, dentro de sus casas, en sus domicilios, pero confinados en sus pueblos.

Incendio en Segovia

En otro orden de cosas, un total de 18 medios aéreos y terrestres trabaja para sofocar un incendio forestal declarado este sábado, 23 de agosto, en la localidad segoviana del Real Sitio de San Ildefonso, en el Parque Nacional de Guadarrama.

Según datos de la plataforma Inforcyl recogidos por Europa Press, el fuego se ha originado sobre las 17.37 horas por causas que se investigan y en el lugar se encuentra un operativo conformado por 18 medios.

En concreto, trabajan para sofocar las llamas tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, ocho autobombas y tres aeronaves.

Cortes de carreteras

Durante la jornada de este sábadao los incendios forestales que afectan a varios puntos de Castilla y León mantienen cortadas este sábado, 23 de agosto, un total de cinco carreteras en la Comunidad, la mayoría de ellas en las provincias de León.

En concreto, permanecen cortadas en la provincia de León las carreteras LE-2703 en Portilla de la Reina, LE-4212 en Cariseda, LE-5228 en Bouzas y LE-7311 en Nogar.

En el caso de la provincia zamorana está cortada debido a los incendios forestales la carretera ZA-103 en Vigo de Sanabria.

Telecomunicaciones

El subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha informado en el Centro de Coordinación Operativa Integrado, Cecopi provincial, de la completa recuperación del servicio de telecomunicaciones en el Valle de Fornela y en el municipio de Boca de Huérgano, zonas que habían resultado afectadas en los últimos días a consecuencia de los incendios forestales.

En el caso del Valle de Fornela, técnicos de Telefónica pudieron acceder a la zona, en la tarde de este viernes, para llevar a cabo las labores necesarias de reparación y reposición de la línea, en una operación que contó con el acompañamiento y apoyo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los trabajos.

Esta actuación, ha remarcado el representante gubernamental, era "prioritaria" no solo para que los vecinos puedan mantener las comunicaciones sino también para que el equipo de extinción de incendios pueda trabajar de manera óptima y coordinada con la dirección del mismo.

También en Boca de Huérgano, la actuación coordinada de los equipos técnicos permitió restablecer la cobertura y asegurar la conectividad de los vecinos.

Estas operaciones contaron con el apoyo de la Guardia Civil que escoltó en todo momento a los operarios garantizando su seguridad en zonas en las que se pueden producir reproducciones del fuego.