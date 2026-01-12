Argüello sitúa la visita del Papa en torno al 10 de junio y afirma que no será "fugaz"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha celebrado la próxima visita que realizará el papa León XIV a España, de la que ha asegurado que "no va a ser fugaz, de un día o dos", y que "es probable" que sea en torno al 10 de junio, aunque aún debe concretar la fecha la Santa Sede.

"No se puede estar en todos los sitios, el tiempo es limitado. Según las primeras intenciones que se nos han expresado, la visita no va a ser fugaz, de un día o dos, pero tampoco va a ser como la que hizo Juan Pablo II, que estuvo casi dos semanas y le dio tiempo a visitar tantos lugares de España", ha explicado este lunes Argüello en declaraciones a la cadena Cope.

Madrid, Barcelona y las islas Canarias son, por el momento, las tres sedes elegidas para la visita del Pontífice. "Ha sido una decisión dentro de la multitud de solicitudes que hay", ha indicado el presidente de los obispos españoles, que ha incidido en la "alegría" que supone esta visita, "un aliento para la comunidad y misión de la Iglesia en España".

Aunque aún falta que la Santa Sede confirme de forma definitiva las fechas y el programa del viaje, Argüello ha señalado que "es probable" que tenga lugar en torno al 10 de junio, fecha en la que está previsto que se oficie una misa conmemorativa del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí y se inaugure la Torre de Jesucristo, el punto más alto de la basílica de la Sagrada Familia.

"De todas formas, un viaje de estas características es necesario ponerse a prepararlo con tiempo, por eso nuestra visita a la secretaria de Estado en el Vaticano de la semana pasada. Esa fecha está ahí, pero ha de ser la Santa Sede la que confirme definitivamente fechas y programa", ha señalado el arzobispo de Valladolid.

El hecho de que León XIV vaya a visitar Madrid es una manera de poder encontrar con los obispos de toda España, pero no solo con los prelados, ha precisado Argüello, quien ha añadido que "seguramente podamos realizar algún gran encuentro que convoque a personas de diversos lugares de España a vivir esta experiencia de comunión y aliento apostólico".

En el caso de Canarias, el presidente de la CEE ha dicho que responde al deseo expresado por su antecesor el papa Francisco de acercarse al archipiélago "para poner la mirada de todos en el fenómeno migratorio".