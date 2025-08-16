Alerta masiva por Es-Alert para pedir a los ciudadanos en los Picos de Europa que abandonen cualquier actividad en la montaña por riesgo de incendios

Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Asturias y Cantabria, han utilizado por primera vez en España de forma coordinada el sistema de comunicación masiva de una emergencia a través de los teléfonos móviles Es-Alert para pedir a los ciudadanos cercanos a los Picos de Europa que abandonen cualquier actividad en la montaña.

Según ha podido comprobar y han confirmado fuentes de la agencia de Protección Civil de Castilla y León el mensaje se ha enviado poco antes de las 11:30 horas de este sábado.

"Grave peligro por incendios forestales en Picos de Europa. Abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio rural. Evite el tránsito en todo el área. Siga las instrucciones de las autoridades. Cerrado previamente el teleférico de Fuente Dé", dice el mensaje de alerta.

Mensaje de Es-Alert enviado a la zona de los Picos de Europa.

La Junta de Castilla y León está coordinando la emisión de estas alertas conjuntas con Asturias y Cantabria a través de la herramienta ES-Alert para la prevención de la población en zonas afectadas por incendios con el fin de que se adopten medidas de seguridad.

Este sábado, tras la correspondiente valoración técnica desde el Centro Coordinador de Protección Civil, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, en coordinación con Asturias y Cantabria, ha procedido al envío conjunto de este aviso a la población dirigido a los municipios que comparten el Parque Regional de Picos de Europa.

Este pasado sábado también se emitieron varios avisos específicos. En primer lugar, se prohibió el baño y las actividades acuáticas en el embalse de Riaño, dado que los medios de extinción estaban realizando recargas de agua en la zona.

Y se difundió una segunda notificación en la que se instaba a la población a cesar cualquier actividad en el monte y evitar el tránsito por caminos y senderos, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y facilitar las labores de extinción.

Estas medidas se aplicaron en los municipios de Boca de Huérgano, Riaño, Burón, Acebedo, Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, en la provincia de León.