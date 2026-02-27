El 69% de los españoles considera la prostitución una forma de violencia contra la mujer

El 69% de los españoles se muestra bastante o muy de acuerdo con que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, un porcentaje que se eleva hasta el 75% entre la población femenina, según una encuesta publicada el jueves por el Ministerio de Igualdad.

De los datos también se desprende que al 63% de la población le parecería mal que un hombre de su familia pagase por mantener relaciones sexuales, un rechazo que es más marcado entre las mujeres, situándose en el 71,1% en su caso.

Del mismo modo, existe una clara oposición de las mujeres a mantener una relación de pareja con una persona que pague por mantener relaciones sexuales, con un 91,2% que afirman no tener ninguna disposición a ello.

El estudio, realizado a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se ha elaborado a partir de 10.019 entrevistas a personas de 16 o más años para analizar las percepciones sociales sobre la pornografía y la prostitución.

Erradicación de la prostitución

La encuesta incluye una parte destinada a conocer la opinión de la población sobre la regulación y la abolición de la prostitución.

En ese sentido, sólo tres de cada diez encuestados creen que castigar a quienes pagan por la prostitución y a quienes se lucran por la prostitución ajena sería una medida eficaz, aunque especifican que no se debe imponer castigo alguno a las mujeres prostituidas.

Del otro lado, el 32% apuesta por legalizar la prostitución como una actividad laboral más.

Con todo, el grueso de la población, un 85,6%, estima que castigar a los proxenetas contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Para el 61,2%, también ayudaría imponer dichos castigos a los hombres que pagan por relaciones sexuales.

En cuanto al tipo de castigo, casi la mitad de quienes consideran que hay que imponerlo entienden que dicha conducta debería acarrear sanciones educativas y económicas. Por lo que respecta a los proxenetas, la pena de cárcel es la medida más mencionada.

Sobre las iniciativas que deberían adoptarse para erradicar la prostitución, casi la mitad de la población estima que la más necesaria es el refuerzo de la educación en igualdad, la sexualidad y los derechos humanos desde la infancia. Igualmente, se ve necesario la existencia de programas sociales y económicos para que las mujeres puedan dejar la prostitución.

Vínculo entre pornografía y prostitución

El 70% de los encuestados consideran pagar por visualizar actos sexuales en plataformas en línea como una forma de prostitución y el 95% opina que las plataformas digitales deberían tener la obligación de eliminar el contenido sexual no consentido que se publique en ellas.

En esa misma línea, el 71,6% asegura que la pornografía fomenta la violencia contra las mujeres, el 77% que distorsiona la percepción de las relaciones sexuales y no debe considerarse una forma de entretenimiento, y el 85,2% no la ve como una forma saludable de explorar la propia sexualidad.

Además, un 93,3% reivindica la necesidad de limitar el acceso de las personas menores a contenido pornográfico, una responsabilidad que, según apuntan los participantes en el sondeo, debería residir principalmente en la familia, aunque el 24% cree que también en el Gobierno.

Riesgo para la dignidad de las personas

El 79% defiende que la prostitución pone en riesgo la dignidad de las personas que se prostituyen y más del 75% asevera que la mayor parte de las mujeres prostituidas son víctimas de explotación sexual.

Por otro lado, más de tres cuartas partes de la población considera que la prostitución no es un trabajo "como otro cualquiera" y el 79,8% rechaza la idea de que es "una forma de ejercer la libertad sexual".

Asimismo, la ciudadanía percibe la prostitución como un fenómeno estrechamente vinculado a la vulnerabilidad socioeconómica y a la violencia: el 70% piensa que las mujeres que están en situación de prostitución lo están por necesidad económica, mientras un 41,5% entiende que son forzadas a ello.