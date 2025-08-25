El 24% de las plazas de docentes de Secundaria y FP se quedan sin cubrir

El 24% de las plazas de docente de Secundaria y FP no han sido adjudicadas.

Las oposiciones a docentes de Secundaria y FP dejaron este año 3.818 de 15.947 plazas sin cubrir, un “problema grave” de cara al nuevo curso escolar, pues supone que el 23,8% de las vacantes de toda España no han sido adjudicadas. En Andalucía, han quedado vacantes 619 de las 3.484 plazas (17,77%), por debajo de la media nacional.

Así lo aseguró ayer el sindicato CSIF, cuyo presidente, Mario Gutiérrez, denunció que “una cuarta parte de las plazas a oposiciones hayan quedado desiertas por sí solo es grave, Pero si le sumas una tasa de interinidad por encima del 30%, una falta de personal en ciertas especialidades o la baja atracción que tiene para los nuevos titulados en docencia, esto denota un problema para el sistema educativo español muy grave”, explicó.

Estas “plazas desiertas” afectan a un gran número de especialidades, sobre todo a las técnicas de Secundaria (Matemáticas, Física y Química y Tecnología) y de Formación Profesional (relacionadas con Informática, Ciencias de la Salud y Sutomoción), en contraste con la realidad del cuerpo de Maestros de Primaria, en el que apenas han quedado puestos sin ocupar.

Melilla (62,5%), Baleares (54,9%) y Castilla y León (53,9%) tienen las tasas más altas de vacantes, mientras que también superan la media nacional Madrid (36,45%); Aragón (28,8%) y Asturias (32,86%). Entre las que menos tienen están Cataluña (5,25%), Castilla-La Mancha (5,39%), Comunidad Valenciana (15,24%) y Navarra (17,16%).

Sólo Cantabria y Ceuta han cubierto todas sus plazas, mientras en Canarias y País Vasco no han tenido convocatoria de plazas en 2025.

El presidente de educación de CSIF critica que la Administración no ha cumplido con la promesa de tener un estatuto docente, lo que mejoraría y modernizaría el sistema de acceso a la función pública del cuerpo de profesores, consolidaría las condiciones laborales previas al 2010 y aportaría un reconocimiento retributivo acorde a la titulación que tiene el colectivo docente.