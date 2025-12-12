Zahara de la Sierra estrena un autobús eléctrico para el transporte público en el pueblo

Zahara de la Sierra cuenta con un microbús eléctrico que permitirá mejorar la movilidad sostenible en el municipio. Este nuevo servicio dará cobertura tanto a los vecinos y vecinas como a visitantes y turistas, facilitando los desplazamientos internos y contribuyendo a reducir las emisiones contaminantes.

El proyecto forma parte del Programa DUS 5000, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), una iniciativa clave para que los pequeños pueblos puedan avanzar en la transición ecológica, mejorar los servicios públicos y luchar contra la despoblación.

El senador por la provincia de Cádiz, y recién nombrado portavoz de los Ayuntamientos en el Senado, Alfonso Moscoso, ha visitado la localidad de Zahara de la Sierra, acompañado por su alcalde, Santiago Galván, para conocer de primera mano los proyectos financiados gracias a las políticas del Gobierno de España destinadas a reforzar el desarrollo sostenible y la cohesión territorial en los municipios rurales como éste, donde se invertirán 360.000 euros.

El senador ha destacado que “el Gobierno de España demuestra con hechos su compromiso con los pequeños municipios, dotándolos de recursos para modernizarse, generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes”. Asimismo, ha subrayado que “programas como el DUS 5000 permiten que la transición ecológica llegue también al medio rural, sin dejar a nadie atrás”.

Por su parte, el alcalde Santiago Galván ha agradecido el respaldo del Gobierno de España y ha señalado que esta inversión supone “un paso importante para un modelo de pueblo más sostenible, accesible y preparado para el futuro” y ha asegurado que “con iniciativas como ésta, el Gobierno de España reafirma su apuesta por un desarrollo equilibrado del territorio, apoyando a los municipios de menor tamaño y garantizando que las políticas de sostenibilidad y movilidad lleguen a todos los rincones del país, con independencia del número de habitantes.

“El Gobierno de España demuestra con hechos y no palabras, ser el más municipalista de la historia, un gobierno que se preocupa y ocupa por todos y cada uno de los Ayuntamientos, con recursos económicos, iniciativas, propuestas y dinamización municipal”, concluye Moscoso.