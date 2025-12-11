Así es el Belén Viviente del Coto de Bornos, uno de los más antiguos de la provincia

La Diputación de Cádiz ha acogido en la mañana de este jueves la presentación oficial del Belén Viviente de Coto de Bornos, una de las representaciones navideñas más arraigadas y antiguas de la provincia, cuya próxima edición se celebrará el sábado 20 de diciembre a las 16:00 horas.

En el acto han participado el vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal; el alcalde de Bornos, Hugo Palomares; la delegada de Coto de Bornos, Laura Barrios; y el representante de la entidad organizadora “Los Barracones”, Antonio Díaz.

Una tradición viva que implica a casi toda la población

Vidal ha puesto en valor la continuidad de esta tradición, destacando que “se implica un 80% de la población”, lo que convierte al evento en un verdadero proyecto comunitario. El vicepresidente ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a Coto de Bornos para disfrutar “de la experiencia, la gente y la gastronomía” durante estas fechas navideñas.

La representación, que comenzará a las 16:00 horas, combina una teatralización inicial con un recorrido por más de 30 escenas que recrean el Nacimiento. Al final del itinerario, los asistentes podrán degustar dulces típicos y chocolate caliente, un cierre que se ha consolidado como parte de la experiencia.

Un despliegue de 300 personas para recrear el Belén del Siglo I

La magnitud del montaje requiere la participación de unas 300 personas, entre figurantes, personal de producción, responsables de escenografía, iluminación y atrezzo. De ellas, cerca de 150 se integran directamente como personajes del Belén Viviente. La organización calcula que el pasado año alrededor de 2.000 personas visitaron el evento, cifra que esperan mantener o superar.

Antonio Díaz ha explicado que los orígenes de esta recreación se remontan a los años 60. Por ello, subraya, se mantiene un profundo respeto por la tradición: “Hemos intentado adaptarnos a lo que en aquella época había”, ha señalado, destacando el esfuerzo por eliminar cualquier elemento moderno que pueda romper la fidelidad histórica. Tanto la indumentaria como los materiales empleados buscan reproducir con rigor el ambiente del Belén en el Siglo I.

“El esfuerzo de muchísimas personas es lo que hace posible esta representación”, ha insistido Díaz, quien también ha destacado la carga emocional del evento, orientado a evocar los relatos bíblicos del nacimiento de Cristo.

Una invitación a conocer Coto de Bornos

El alcalde, Hugo Palomares, ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha invitado a la ciudadanía a descubrir en persona esta representación única. “Es una buena ocasión para disfrutar del Coto, de su urbanismo, que es muy particular, de su hospitalidad y de su gastronomía”, ha señalado. De hecho, prácticamente todas las casas del núcleo participan de algún modo en la ambientación o en la organización.

Con más de medio siglo de historia, el Belén Viviente de Coto de Bornos se reafirma como una cita imprescindible de la Navidad gaditana, capaz de unir tradición, patrimonio cultural y participación ciudadana.