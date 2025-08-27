La alcaldesa de Villamartín, Susana Toro, ha acusado a la concejala María Marín (PP) de ejercer su labor con "deslealtad institucional" para justificar su expulsión del equipo de Gobierno liderado por AxSí, por lo que los andalucistas gobernarán en minoría.

En un vídeo publicado en las redes sociales, Toro ha argumentado que la decisión ha sido "consensuada, reflexionada y meditada desde hace tiempo". Tras señalar que este pacto entre andalucistas y populares "pensé que iba a ser beneficioso para Villamartín y que podríamos trabajar juntas", ha reconocido que "lamentablemente no ha sido posible".

Entre los argumentos que Toro ha esgrimido, primero ha indicado "la pérdida de confianza" con Marín como motivo de su salida. "Cuando no existe, se hace inviable un gobierno", ha sentenciado.

Posteriormente, también ha apuntado los incumplimientos con el acuerdo firmado entre andalucistas y populares, acusándola de "poner obstáculos" o de "hacer oposición en un pleno".

Mucho más grave ha sido la denuncia por parte de Toro de estar haciendo "un uso privado de un cargo público", afirmando que se ha producido "un beneficio personal y político".

Asimismo, también ha añadido el deterioro en el trabajo del equipo de Gobierno por estar "muchos días más pendientes de los palos que de hacer buena gestión".