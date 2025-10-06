Ubrique acogerá a partir de este martes la Plaza del Clima y la Energía de la Diputación

La localidad serrana de Ubrique es la siguiente parada en el recorrido que la Diputación de Cádiz está haciendo para promover de forma divertida y amena hábitos sostenibles entre la ciudadanía. La Plaza del Clima y la Energía -que es como se llama esta iniciativa- se ubicará en el parque Rafael Alberti los días 7 y 8 de octubre, desde donde buscará nuevos aliados del planeta entre los vecinos y vecinas.

Así, se instalarán diversos puestos informativos con actividades y juegos adaptados a distintas edades para aprender sobre el cambio climático; la eficiencia y el ahorro energético; la movilidad sostenible; el consumo responsable y la gestión del agua. Habrá también espectáculos de magia, cuentacuentos, títeres y música ambiental para animar a quienes visiten la Plaza del Clima y la Energía de la Diputación en Ubrique.

La Plaza del Clima y la Energía de la Diputación abrirá sus puertas al público este martes a las 10:00 horas. Las actividades se desarrollarán, en horario de mañana, hasta las 14:00 horas, y de tarde, de 16:00 a 20:00 horas. El miércoles el horario será el mismo.

Aunque la Plaza del Clima y la Energía está abierta a todos los públicos, durante las mañana está enfocada a la comunidad escolar, ya que recibirá la visita del alumnado de los centros educativos de la localidad.