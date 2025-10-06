Ubrique acogerá a partir de este martes la Plaza del Clima y la Energía de la Diputación
El parque Rafael Alberti se convertirá en un espacio para aprender de forma divertida hábitos sostenibles
La localidad serrana de Ubrique es la siguiente parada en el recorrido que la Diputación de Cádiz está haciendo para promover de forma divertida y amena hábitos sostenibles entre la ciudadanía. La Plaza del Clima y la Energía -que es como se llama esta iniciativa- se ubicará en el parque Rafael Alberti los días 7 y 8 de octubre, desde donde buscará nuevos aliados del planeta entre los vecinos y vecinas.
Así, se instalarán diversos puestos informativos con actividades y juegos adaptados a distintas edades para aprender sobre el cambio climático; la eficiencia y el ahorro energético; la movilidad sostenible; el consumo responsable y la gestión del agua. Habrá también espectáculos de magia, cuentacuentos, títeres y música ambiental para animar a quienes visiten la Plaza del Clima y la Energía de la Diputación en Ubrique.
La Plaza del Clima y la Energía de la Diputación abrirá sus puertas al público este martes a las 10:00 horas. Las actividades se desarrollarán, en horario de mañana, hasta las 14:00 horas, y de tarde, de 16:00 a 20:00 horas. El miércoles el horario será el mismo.
Aunque la Plaza del Clima y la Energía está abierta a todos los públicos, durante las mañana está enfocada a la comunidad escolar, ya que recibirá la visita del alumnado de los centros educativos de la localidad.
