La salud de Puerto Serrano se topa con un huracán pandémico

A Puerto Serrano le ha llegado un tsunami pandémico en los últimos días, con una tasa de incidencia que supera los 3.255,5 casos por cada 100.000 habitantes, situando a esta población de casi 7.000 habitantes en uno de los que tienen los peores datos de toda Andalucía. De hecho, en lo que va de pandemia es el único pueblo de la provincia gaditana que ha superado la barrera de los 3.000. Y esto ha hecho que salten las alarmas y que el propio Ayuntamiento pida que los vecinos se queden en casa para frenar esta cuarta ola, que ha dejado ya en los últimos 14 días 226 personas infectadas de Covid en esta localidad serrana.

“La gente parece que no se entera que nos ha tocado vivir una pandemia. Esto es una responsabilidad de cada uno. Hay personas que van a su bola y esto es un problema de todos”, explicaba ayer uno de los pocos tenderos, que pudo abrir pues la actividad no esencial está paralizada en esta población de la Sierra desde el pasado viernes ante los datos alarmantes de contagios. “Nosotros tenemos permiso, pero ¿qué pasa con los bares y las tiendas de ropa y calzado? Esas personas también tienen que comer y otra vez andamos así de mal”, respondía la otra dueña de este negocio mientras en la parte alta del pueblo, en la zona del polideportivo, la Junta de Andalucía convocaba otro cribado para saber el alcance de esta cuarta ola, que empieza a dar la cara más amarga por la Sierra, tirando estadísticamente hablando de toda la provincia gaditana.

Una de las convocadas al cribado, una trabajadora del campo, no esconde que la población polichera está temerosa ante el subidón de contagios cuando este pueblo se mantuvo durante meses ‘limpio’ de Covid en los primeros compases del virus. “Estamos asustados, está el pueblo que no veas. En mi familia que es muy grande, gracias a dios todavía no ha habido nadie con el virus. Y ojalá siga así…”, aventura. Ella como otros jornaleros ha de hacer cada día decenas de kilómetros para trabajar en alguna campaña. Ahora toca recoger habas en pueblos de Sevilla o en la poda y limpieza de los olivos. Y claro, muchos han de compartir los vehículos para poder llegar hasta las fincas, con el consiguiente riesgo si hay descuidos. “Tenemos que trabajar. Hay que compartir coche porque si no te gastas en gasolina lo que ganas. En mi cuadrilla, por ahora, estamos todos limpios y que dure, que dure…”, ruega esta mujer.

El cierre otra vez de bares y negocios no esenciales ha mermado como en muchos sitios la economía doméstica. “Hay menos gente en la calle porque está la cosa peor. Y eso se nota en las ventas, que han descendido. Está la cosa mala y peor se va a poner”, subraya un cuponero, que se instala normalmente en el corazón del pueblo, estos días casi muerto por el cierre de bares.

Puerto Serrano no es un caso aislado. Se reproduce aquí como en muchísimos sitios los efectos de la Semana Santa y los estragos de las cepas más contagiosas que han puesto, también, en jaque a otros pueblos de la Sierra. Algunos vecinos ponen voz a lo que pasa aquí y en otros lugares de la geografía española. “Lo raro es que no haya casos. En general, nos hemos relajado. Aquí, allí y en muchos lugares. Nos vamos a los campos, a la casa de uno, a la casa de otro o lo que venga bien. Y nos hemos confiado”, simplifica otra mujer, a la cola del cribado programado por la Junta, después de conocerse que la Policía Local de Puerto Serrano ha desarticulado recientemente una fiesta ilegal con 40 personas.

El alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, cree que los focos que “hemos localizado tienen un altísimo nivel de transmisión. No sabemos si es por la variante, la carga vírica..., pero lo cierto es que el porcentaje de positivos por pruebas ha aumentado de forma exponencial. Si antes, de un positivo podían salir 10 contactos y de esos contactos, dos o tres positivos más, ahora hemos tenido días en los que de 60 pruebas realizadas han salido 48 positivos. Estadísticamente se están realizando muchas más pruebas, pero estadísticamente, de esas pruebas, también están saliendo muchísimos positivos más. ”, dice el regidor.

Y por otro lado, la autoridad municipal sostiene que “de la misma manera que entramos en la tercera ola bastante más tarde que otras poblaciones, hemos entrado en la cuarta bastante antes. Si el virus tiene ahora esta capacidad de transmisión, mucho nos tememos que nos hemos anticipado a unos datos al alza que se darán de manera generalizada. Obviamente, a más positivos, más pruebas, y a más pruebas, más posibilidad de positividad”, concluye el regidor.