Mucho público y varias contusiones en los Toros del Aleluya en la Sierra

Las sueltas de toros en Arcos y Benamahoma dejan este Domingo de Resurrección una gran afluencia de público y algunos heridos por contusiones durante el encierro de los astados.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Arcos habla de dos heridos “por contusiones, aunque ninguno por asta” en el encierro del primer toro, que se corrió a las doce de la mañana en este municipio. Uno de estos dos afectados fue derivado al hospital para comprobar la gravedad de la herida. Y, durante la segunda suelta en este pueblo, que se produjo a las tres de la tarde, no hubo que lamentar ningún herido de consideración por la embestida del toro.

Como en otras ocasiones, tanto en Arcos como en Benamahoma, la jornada dejó algunos contusionados por caídas durante los encierros, pero de carácter leve y sin mayores consecuencias.

En Arcos, el Toro del Aleluya llenó como de costumbre de vecinos y visitantes las calles principales de la localidad con epicentro en la calle Gomeles y Corredera, donde se corrieron los dos morlacos protagonistas de esta fiesta y donde mucho público presenció las sueltas desde balcones y terrazas. Como en otras ocasiones, el Ayuntamiento y los efectivos organizaron un dispositivo para garantizar la seguridad del evento.

En Benamahoma, hubo dos sueltas del Toro de Resurrección por la mañana con algunos contusionados leves por caídas, que no revistieron mayor trascendencia. Sí el dispositivo paró en un momento dado del festejo ya que sobrevino una situación médica en un domicilio particular, que no tuvo ningún vínculo con la fiesta. Por la tarde, la Asociación del Toro de Cuerda de Benamahoma tenía programada la tercera suelta de la jornada.