Olvera se prepara para su Belén Viviente 2025

Los belenes vivientes se han convertido en todo un reclamo turístico.

El Ayuntamiento de Olvera invita a vecinos y visitantes a sumergirse en la magia de la Navidad con la celebración de una nueva edición de su Belén Viviente, enmarcado dentro del programa 'Olvera en Navidad 25/26'. El evento se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre de 2025, en horario de 11:00 a 19:00 horas.

El casco histórico de la localidad, específicamente la Plaza de la Iglesia y el Barrio de la Villa, se transformará en una representación viva de Judea. El recorrido sugerido guiará a los asistentes a través de un plano de 12 escenas representativas, que incluyen desde oficios tradicionales como carboneras, jabones, costureras y bolilleras, hasta los momentos bíblicos de la Anunciación y el Nacimiento.

Gastronomía y Comercio Local

La Plaza de la Iglesia albergará una zona comercial. En este espacio, los visitantes podrán realizar sus compras navideñas y disfrutar de la rica gastronomía local, convirtiendo la visita en una experiencia completa para los sentidos en un entorno monumental único.

Para enriquecer la experiencia de los visitantes y los vecinos, el Ayuntamiento ha diseñado un programa que dinamizará las calles durante toda la jornada:

• 11:00h: Apertura oficial del Belén Viviente.

• 12:00h: Ofrenda de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente y pasacalles a cargo de la Agrupación Musical Esperanza de Olvera.

• 13:00h: Inicio de talleres infantiles en la zona de la Plaza de la Iglesia.

• 17:00h: Actuación de Zambomba gaditana para amenizar la tarde con villancicos flamencos.

• 19:00h: Cierre de la jornada.

Colaboración comunitaria

Este evento es posible gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de Olvera y el tejido asociativo de la localidad. Entre los colaboradores destacan el Centro de Participación Activa de Olvera, el Programa de Envejecimiento Activo, la Hermandad de Padre Jesús, la Hermandad del Santo Entierro, la Hermandad de la Vera Cruz, la Hermandad del Cautivo, la Parroquia de Olvera, asociaciones como Mujeres ALBA, ASFIOL y A.F.A. UNIDOS Olvera, el instituto Sierra de Líjar, la Peña Flamenca Enrique Orozco de Olvera, así como el vecindario del Barrio de la Villa y la calle José Chico.

El Belén Viviente de Olvera no es sólo una representación, sino una muestra del patrimonio vivo de la ciudad.