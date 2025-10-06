Incendio en el leñero de una vivienda en Arcos
Los bomberos actuaron en la zona rural de la Colada Bachiller
Efectivos de bomberos han actuado este lunes en un incendio en zona rural de la Colada Bachiller, en el municipio de Arcos, que se originó en un leñero adosado en una vivienda. El fuego calcinó el leñero y afectó también a la fachada y una parte del interior la casa y a pasto cercano.
Hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque de Arcos pasadas las diez y media de la mañana y permanecieron al lugar hasta las tres y media de la tarde. El incendio, en un leñero junto a una vivienda, se encontraba en desarrollo y procedieron durante varias horas a la extinción, utilizando unos 12.000 litros de agua.
Según han apuntado desde el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, no hubo daños personales.
