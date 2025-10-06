Una vecina de El Puerto, con la pierna destrozada tras una caída en la calle por el mal estado del pavimiento

El PSOE de El Puerto se ha hecho eco del grave caso de una vecina que, debido al lamentable estado de unos escalones tuvo una caída en la plaza Manuel Cuenca, junto a la Jefatura de la Policía Local, que la está llevando a un auténtico calvario de operaciones, hospital, rehabilitación y demás, sin haber quedado bien.

Como ha explicado la propia afectada “hace meses que tuve una caída en unos escalones que no se encontraban en buen estado de mantenimiento. Debido a dicha caída mi pierna quedó destrozada, he estado 9 meses hospitalizada, con cuatro operaciones y un injerto, y como puede verse la pierna sigue muy mal”. La señora añade que “lo más grave de todo esto es que el Ayuntamiento no me ayuda en nada, por más que pido no me dan cita, no quieren saber nada de mí y lo estoy pasando muy mal”.

La pierna de la mujer tras las operaciones sufridas.

Ante esta situación tan grave, el portavoz socialista Ángel González, que ha estado en contacto con la vecina, ha lamentado que sucedan estos casos y ha explicado que “lamentablemente, y a pesar de la realidad virtual en la que vive Germán Beardo y su gobierno, tenemos razón cuando denunciamos la falta de mantenimiento de nuestras calles, de nuestras plazas y de nuestras barriadas. Una falta de mantenimiento que, además de provocar que no se pueda disfrutar de estas zonas, tiene pésimas consecuencias como es esta caída, donde ya estamos hablando de algo especialmente grave”.

Haciendo un llamamiento al gobierno local para que atienda y escuche a esta señora, que tanto está sufriendo desde que se produjo la caída, los socialistas han indicado que “toda esta dejadez tiene también otras consecuencias para el Ayuntamiento, ya que son casos que derivan en expedientes de responsabilidad patrimonial que hay que indemnizar con recursos que finalmente salen de todos”.

Por ello, Ángel González apela al gobierno de Beardo y considera que “lo más positivo para la ciudad es que se pongan a trabajar y lleven a cabo un mantenimiento adecuado en todas las barriadas, de manera que se pueda disfrutar en nuestras calles y plazas, se mejore la calidad de vida de los portuenses, se eviten caídas con consecuencias tan graves y, de camino, se ahorren las indemnizaciones que, al fin y al cabo, son debidas a la falta de trabajo por parte del gobierno de la ciudad”.