Guillermo Castro García, in memoriam

Cuando una persona deja huella entre sus vecinos, en su pueblo, se puede decir que ha sido profeta en su tierra, algo que no es fácil ni común. Es el caso de Guillermo Castro García, grazalemeño de pro, fallecido el 19 de septiembre de 2025. Felizmente, pudo ver su biografía publicada en un libro que se presentó en su pueblo, en la iglesia de San Juan, el pasado 17 de agosto, de cuya noticia se hizo eco este medio, especialmente en la sección 'El Balcón'.

Rodeado de sus familiares, amigos y vecinos, Guillermo fue testigo de la admiración y el respeto que su comunidad le profesaba y le demostró. Recuerdo su sonrisa de satisfacción recibiendo el merecido homenaje y el cariño del numeroso público que asistió al acto en el que se presentaba su historia de vida. Su esposa, Antonia; sus hijos, Guille, Juan María y José Jaime; nueras y nietos; sus amigos, pudieron inyectarle savia de vida por unas semanas.

Su sobrina, María Luisa Castro, leyó en el sepelio una sentida y sencilla carta de despedida en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, que se llenó. El féretro, portado a hombros por sus hijos y un amigo, Juan el de la Torrecilla, fue acompañado a pie por los vecinos (como antiguamente) hasta el cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles.

Con 91 años, Guillermo gozó y disfrutó de un momento merecido: ver publicadas sus memorias. Toda Grazalema le rindió el homenaje que se había ganado con su bonhomía. Como en las Coplas de Jorge Manrique, Guillermo “dio el alma a quien se la dio”, tomó su último camino rodeado de los suyos, en su casa, en su cama… “y nos dejó harto consuelo su memoria”.

Mi buen amigo Guillermo, te escribo esta elegía merecida como tributo a nuestra amistad. Hasta siempre.