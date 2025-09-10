Homenaje a Guillermo Castro en Grazalema

La iglesia de San Juan de Grazalema ha sido el escenario elegido para la presentación del libro titulado Un hombre de la Sierra de Grazalema; Guillermo Castro García. Historia de una vida. Con este libro escrito por Manuel Barea Patrón se homenajea al reconocido protagonista de la obra y vecino de dicho municipio Guillermo Castro. La citada presentación reunió en un acto muy emotivo a un amplio número de familiares y amigos, entre ellos el ex alcalde de Grazalema Antonio Mateos Salguero y el actual alcalde de dicha villa Carlos Javier García Ramírez.