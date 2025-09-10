Homenaje a Guillermo Castro en Grazalema
La iglesia de San Juan ha sido el escenario elegido para la presentación del libro
La iglesia de San Juan de Grazalema ha sido el escenario elegido para la presentación del libro titulado Un hombre de la Sierra de Grazalema; Guillermo Castro García. Historia de una vida. Con este libro escrito por Manuel Barea Patrón se homenajea al reconocido protagonista de la obra y vecino de dicho municipio Guillermo Castro. La citada presentación reunió en un acto muy emotivo a un amplio número de familiares y amigos, entre ellos el ex alcalde de Grazalema Antonio Mateos Salguero y el actual alcalde de dicha villa Carlos Javier García Ramírez.
