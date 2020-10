El gobierno local justifica el levantamiento de reparos para garantizar servicios

La primera teniente de alcalde, María José González (PSOE), justifica el levantamiento de varios informes de reparo de Intervención para garantizar, dice, la prestación de servicios. Una medida que cuenta con el rechazo de la oposición.

González aclara “que no hacemos nada a espaldas de la ley ni de los ciudadanos de Arcos. Cuando nos respaldaron con mayoría absoluta expresaron que se fiaban de nosotros”. La portavoz del equipo de gobierno dijo que había que levantar reparo por no contar con crédito suficiente en el presupuesto que garantice la recogida de basura en el municipio. Para llevar esto a cabo, hacen falta 628.500 euros que no están consignados en el presupuesto. Hacer un ejercicio de responsabilidad, “atender a que no se puede dejar de dar este servicio”, en palabras de la delegada, es el motivo por el cual se llevó al pleno de la Corporación el levantamiento del reparo.

Precisamente, esos más de 600.000 euros se utilizarán para pagar nóminas, seguros sociales, reparación de camiones, combustibles y proveedores.Todo ello relacionado con el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. La delegada de Hacienda insistió en que, si ese reparo no se hubiese levantado, no se podrían pagar las nóminas de los trabajadores de Ecorreciclajes ni las facturas de sus proveedores, con lo que el servicio de recogida de basuras quedaría interrumpido. Por ello, González remarcó “que si la basura se recoge estos días en Arcos, es por los votos a favor del grupo municipal Socialista”.

También se hizo levantamiento de reparo a otro informe de Intervención ya que el Ayuntamiento está obligado a cofinanciar el programa AIRE con 400.000 euros de las arcas municipales. Y a otro más relacionado con la contratación de personal eventual a través de las bolsas de empleo y el SAE para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los tres últimos levantamiento se llevaron a la última sesión plenaria que se celebró en el edificio Emprendedores.