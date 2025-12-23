Dos detenidos en Villamartín por diversos robos a empresas

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Villamartín a dos personas pertenecientes a un clan de la localidad por distintos robos cometidos en empresa de la zona. Una vez identificados los presuntos autores de los hechos, los miembros del clan intentaron impedir la detención y puesta a disposición judicial. Los ahora detenidos habrían cometido robos de herramientas y enseres en una empresa por valor de más de 8.000 euros.

La Policía Local de la localidad acudió en apoyo de la Guardia Civil en los tensos momentos que precedieron a la detención de los miembros del clan. Los hechos tuvieron lugar cuando los guardias civiles de Villamartín y Arcos tuvieron conocimiento de un robo cometido en una empresa de Villamartín cuyo modus operandi utilizado indicaba a los guardias civiles que tras la autoría de los mismos estarían dos miembros de una familia de la localidad con numerosos hechos delictivos en su haber.

Los guardias civiles recopilaron todas las evidencias necesarias, además de realizar una completa inspección ocular en el lugar de los robos, pudiendo identificar tras múltiples gestiones a los presuntos autores de los hechos investigados.

Tras ser identificados, los guardias civiles montaron un dispositivo en una zona cercana al domicilio de los presuntos autores con el objetivo de proceder a la recuperación de los efectos sustraídos y a la detención de los objetivos. En un momento determinado, observaron a los investigados que salían de un almacén y cargaban en una furgoneta herramientas y materiales de construcción compatibles con los efectos robados.

Por todo ello, hicieron patente su presencia, deteniendo a los dos presuntos autores de los hechos, momento en que varios miembros del clan trataron de impedir la detención. Mientras algunos de ellos estorbaban la actuación policial, otros se dedicaron a convocar a una multitud de personas, muchos de ellos miembros del mismo clan familiar.

Después de momentos de mucha tensión, en los que la Policía Local se personó en la zona en apoyo de los guardias civiles, se finalizó la actuación sin más incidentes, trasladando a los dos detenidos hasta dependencias de la Guardia Civil para la finalización de las diligencias, las cuales fueron entregadas, en unión de los detenidos, ante la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión de ambos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y otro de desobediencia grave.