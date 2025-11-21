Caravana de coches este sábado para pedir el desdoble de la A-384 en la Sierra de Cádiz

Las asambleas de IU en la Sierra de Cádiz, con cargos públicos y orgánicos en la comarca, prepara una protesta, en forma de caravana de coches, para este sábado 22 de noviembre por el desdoble de la carretera A-384 Arcos-Antequera.

El responsable de Política Institucional de IU Cádiz y alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, ha señalado que "los municipios de la Sierra de Cádiz están cansados de promesas vacías y de titulares". "Merecemos un Gobierno en la Junta de Andalucía que cumpla compromisos y atienda las necesidades de los pueblos, y está claro que el desdoble de la A-384 es una necesidad para esta comarca que no está recogido ni se le espera en los presupuestos andaluces", ha manifestado Aguilera, que ha añadido que "este incumplimiento de Juanma Moreno le está costando la vida a los vecinos de la comarca".

Según ha indicado IU en una nota, alcaldes, concejales y coordinadores locales de municipios de la Sierra de Cádiz han mantenido un encuentro en Villamartín para mostrar el "respaldo absoluto" de las asambleas locales en la Sierra a la campaña puesta en marcha desde la dirección provincial para reclamar al Gobierno andaluz "que cumpla de una vez el compromiso de desdoblar la A-384, que tantas veces reivindicó Juanma Moreno a pie de carretera junto con cargos públicos locales y provinciales del PP en Cádiz".

Así, Aguilera ha afirmado que "las asambleas de IU en la Sierra de Cádiz aplauden la iniciativa de la dirección provincial de IU con esta campaña que pretende sacar los colores a un Gobierno andaluz que olvida a la Sierra, y el próximo sábado saldrán a las carreteras de la comarca decenas de vecinos de múltiples zonas de la Sierra para decir basta a este ninguneo y para reclamar carreteras dignas para la Sierra de Cádiz".

Caravana en las dos direcciones hasta Algodonales

Están previstas dos caravanas de coches que saldrán a las diez de la mañana de manera simultánea desde los polígonos industriales de Olvera (en dirección a Jerez) y de Villamartín (en dirección a Antequera), para terminar encontrándose en un mismo punto a la altura de Algodonales (junto a la Venta El Cortijo). En este enclave, el coordinador provincial, Jorge Rodríguez, junto a cargos públicos de la Sierra, comparecerán ante los medios.

"La lentitud con la que circularán los coches de la caravana será sinónimo de la lentitud con que este Gobierno andaluz concibe el desarrollo de los pueblos de la Sierra de Cádiz, un ritmo al que tenemos que poner fin de una vez, por el desarrollo de la comarca y el bienestar y seguridad de todas sus vecinas y vecinos", ha concluido el alcalde de Alcalá del Valle.