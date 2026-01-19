Bornos cierra el año 2025 con un récord histórico de visitantes

Bornos ha cerrado el ejercicio turístico de 2025 con los mejores resultados de su historia. Según los datos recopilados mensualmente por la Oficina de Turismo, el municipio ha alcanzado un total de 14.836 visitantes, lo que supone un incremento del 6,67% con respecto a 2024, año en el que se registraron 13.908 visitas.

Estas cifras históricas confirman la evolución positiva del destino tras más de una década de trabajo sostenido en promoción, planificación y mejora de infraestructuras, y sitúan a Bornos en la senda de la 'Excelencia Turística' marcada en el Plan Estratégico Bornos 2030. El turismo se consolida así como un motor real de diversificación económica y un elemento clave de identidad tanto para Bornos como para Coto de Bornos.

Crecimiento sostenido y diversificación de mercados

El balance de 2025 cumple ampliamente los objetivos establecidos en el Plan Director de Turismo de Bornos, con un crecimiento equilibrado entre mercados tradicionales y emergentes.

El mercado nacional ha registrado un aumento del 5,47%, mientras que el mercado internacional, que ya supone el 8,5% del total, ha sido el más dinámico del año, con un incremento del 12,8%.

Eventos, tradiciones y patrimonio

El récord de visitantes alcanzado en 2025 responde a una estrategia basada en la calidad de la oferta, la singularidad patrimonial y el posicionamiento de Bornos como destino de experiencias durante todo el año.

El turismo activo y deportivo ha sido uno de los grandes impulsores del crecimiento, con eventos de primer nivel como las regatas, el Campeonato Mundial de Paramotor o el Trail Pozo de los Moros, que han permitido alcanzar cifras históricas en meses tradicionalmente menos turísticos, como noviembre, que cerró con 1.467 visitas.

De forma paralela, la promoción de las fiestas y tradiciones locales ha jugado un papel determinante en la atracción de visitantes. Celebraciones como el Carnaval y la Morcillá, junto a eventos culturales y religiosos de gran arraigo como La Pasión, la Semana Santa y la Ruta de los Belenes, han contribuido de manera significativa a desestacionalizar la demanda y a reforzar la imagen de Bornos como un destino auténtico, vivo y con identidad propia.

A ello se suma el impacto de los premios y galardones de prestigio obtenidos durante el año, que han reforzado la marca Bornos a nivel regional y nacional. Entre ellos destacan el Premio Bornos, Pueblo Mágico de Andalucía 2025, el máximo reconocimiento de la Red de Pueblos Mágicos de España; el Premio de la Fundación de Casas Históricas y Singulares por la conservación y puesta en valor del Palacio de los Ribera; y el galardón Andalucía en Flor, que reconoce la gestión ejemplar de los espacios verdes y los Jardines Renacentistas.

Con estos resultados, Bornos cierra 2025 reafirmando su posicionamiento como un destino turístico de referencia, sostenible y competitivo, y afronta los próximos años con una base sólida para seguir creciendo en calidad, notoriedad y excelencia.