La Diputación mejorará los accesos a Espera con obras en dos carreteras provinciales

La Diputación de Cádiz acometerá a lo largo de este año nuevas actuaciones destinadas a mejorar el estado y la seguridad de dos carreteras provinciales clave para el acceso al municipio de Espera. Se trata de la CA-6102, que conecta con Bornos, y de la CA-6100, vía de enlace con el término municipal sevillano de Las Cabezas de San Juan.

Según ha confirmado el responsable del Área de Cooperación de la institución provincial, Javier Bello, en una reunión mantenida con la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, los trabajos previstos permitirán optimizar las condiciones de circulación en ambos trazados. En el caso de la CA-6102, la intervención consistirá en la renovación completa de su sistema de drenaje, una actuación necesaria para garantizar la durabilidad de la vía y evitar problemas derivados de la acumulación de agua.

Esta carretera ya fue objeto de una mejora reciente, concretamente en el último trimestre de 2025, cuando se renovó la capa de rodadura entre los puntos kilométricos 5 y 6. Dichos trabajos se enmarcaron en el Plan de Asfaltado de la Diputación de Cádiz y fueron ejecutados por la empresa Probisa Vías y Obras SLU.

Por su parte, la carretera CA-6100 presenta actualmente un deslizamiento de terreno en su inicio, en las inmediaciones del casco urbano de Espera. Para hacer frente a esta situación, la Diputación contempla dos actuaciones diferenciadas. A corto plazo, y mediante un contrato menor, se procederá al resanado del firme con el objetivo de mejorar la seguridad vial. No obstante, esta intervención tendrá carácter provisional.

Paralelamente, la institución provincial asumirá la redacción de un proyecto técnico de mayor envergadura que permita abordar de forma definitiva la estabilización del tramo afectado. Esta futura actuación garantizará una solución estructural al problema y reforzará la seguridad de una vía fundamental para la comunicación de Espera con la provincia de Sevilla.

Con estas iniciativas, la Diputación de Cádiz reafirma su compromiso con el mantenimiento y mejora de la red viaria provincial, atendiendo a las necesidades de movilidad y seguridad de los municipios del interior.