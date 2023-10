Accidente mortal en Villamartín: "Venían hartitos de trabajar y mira qué desgracia"

A tres kilómetros de distancia de Villamartín, en la A-384, en la cuneta de uno de los sentidos dirección al pueblo, reposaban este miércoles enseres de la tragedia y parte del techo del vehículo. Entre ellos, unas neveritas azules portátiles, fiambreras con algún resto de comida y objetos personales. Ponían los pelos de punta porque visualizaban la tragedia que ha conmovido a Villamartín y al resto de la comarca debido al fatal accidente de coche ocurrido la tarde del martes, que ha dejado tres fallecidos y un herido muy grave. Todos viajaban en el mismo coche, eran vecinos de este pueblo de la Sierra de casi 14.000 habitantes, y volvían a casa después de trabajar fuera. Detrás de cada uno de sus nombres hay una historia, una familia y ahora un duro duelo que el tiempo tendrá, poco a poco, que mitigar.

Antonio, Juan y Miguel, de edades entre los 40 y 45 años, fallecieron casi llegando a Villamartín en un accidente de coche tras impactar contra un autobús de línea. El cuarto ocupante del vehículo, el copiloto, resultó herido muy grave y está ingresado en el hospital. Todos ellos venían de echar la jornada laboral en la construcción en otra localidad y sobre las siete y media de la tarde del martes la tragedia se les cruzó en la carretera.“Es que el accidente lo han tenido llegando ya al pueblo. No les quedaba nada. Venían hartitos de trabajar y mira qué desgracia”, confesaba un amigo de dos de las víctimas en las inmediaciones del tanatorio de Villamartín, donde familiares y amigos aguardaban desde hacía horas los restos mortales de las víctimas, que fueron conducidos tras el fatal siniestro hasta el Instituto de Medicina Legal de Cádiz para practicarles la autopsia durante la mañana.

Hay que recordar que el turismo siniestrado, un Seat Ibiza, con los cuatro ocupantes, circulaba en un tramo cerca del Coto de Bornos, en dirección a Villamartín, en el kilómetro 16.8, e impactó frontalmente, tras un posible adelantamiento según señaló el Consorcio de Bomberos, con el costado de un autobús de línea de Transportes de Andalucía, cuyo conductor y tres pasajeros resultaron ilesos. El coche acabó haciendo un trompo y quedó insertado en el quitamiedos. Este es un tramo con una línea continua. A causa del golpe, el conductor y los dos ocupantes traseros fallecieron en el momento y el copiloto fue rescatado con vida y trasladado hasta el hospital de Jerez.

“No me cuadra que hayan adelantado ahí saliendo de una curva. Lo mismo ha podido ser un despiste o ha pasado algo. La gente anda diciendo que ha sido un adelantamiento con raya continua”, decía muy afligido Ricardo, amigo y vecino de varios de los finados, quien expresaba su dolor en una jornada muy dura para muchos habitantes de este municipio. “Los conocía a todos, aunque tenía más relación con dos de ellos. No he dormido en toda la noche, estoy malo todavía, tengo los nervios fatal. Esto es que no te lo crees. A uno lo vi el viernes y estuve con otro de los fallecidos el domingo. Nada más que hago darle vueltas a la cabeza. Eran cuatro muchachos, que como quien dice, estaban empezando a vivir. Esto ha sido un palo para el pueblo”, sentenciaba el hombre.

El estupor y la conmoción rodeó este miércoles las instalaciones del tanatorio de Villamartín, situado en las inmediaciones del polígono industrial de la Fuentezuela, donde familiares y amigos de las víctimas se dieron cita para rendirles su último adiós. Varios de los fallecidos estaban casados y tenían niños pequeños. “Hace un mes y medio se casó uno de ellos, que tiene una niña muy chica”, añadían en este tanatorio. Ante este fatídico suceso que ha consternado a Villamartín, el Ayuntamiento decretó luto oficial y ha expresado sus condolencias a los familiares y amigos.