Ubrique y Prado del Rey no celebran sus belenes por la pandemia

Hay dos localidades de la Sierra que también celebraban de manera tradicional este tipo de eventos y que este año no harán este evento antes las circunstancias pandémicas como son Ubrique o Prado del Rey. En el caso de Arcos, que sí tiene ya fecha de celebración y será el día 18 de diciembre, el Ayuntamiento está siguiendo muy de cerca los datos sobre la pandemia por si hubiera un incremento de casos, lo que replantearía la celebración del evento, decisión que se sabrá a final de la próxima semana.

Por ejemplo, la Asociación de Belén Viviente de Prado del Rey y el Ayuntamiento de Prado del Rey han mantenido una reunión para evaluar los riesgos de la celebración del evento de la localidad ante la situación Covid 19 y se decidió finalmente no celebrarlo. A través de un comunicado, explican que “hay Belenes Vivientes que son meros escenarios que se recrean con personajes estáticos o se interpretan diferentes escenas, con actores y el público pasa, y tras la representación continúan circulando. En Prado del Rey, hacemos un belén de convivencia, en el que se interactúa entre los diferentes escenarios, los visitantes se mezclan con los figurantes durante las escenas sin límite de tiempo, se come, se bebe y con estas circunstancias, la Asociación no puede garantizar que se cumplan las medidas de seguridad ante el Covid, y por tanto no podemos afrontar el riesgo de llevar a cabo la celebración”.

Los organizadores explican que esta “decisión ha sido tomada en primer lugar teniendo en cuenta lo que se ha aconsejado desde Delegación con las restricciones que debemos tomar ante esta posible nueva ola y en segundo lugar, desde lo que hemos creído conveniente. Es por ello que queremos ser prudentes ante estos momentos difíciles en los que nos encontramos y la magnitud que el evento ha alcanzado en estos años. Nos parece una irresponsabilidad plantearlo en las mismas condiciones de siempre”, apostillan.