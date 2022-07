UGT pide el apoyo de la Sierra ante la huelga del servicio de ayuda a domicilio

Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Sierra se sumarán a partir del día 23 a la huelga indefinida que convoca UGT, que reivindica mejoras laborales para este colectivo.

UGT señala "a la Diputación y a las empresas Arquisocial y Fepas porque llevarán a una huelga indefinida a los trabajadores de la mayoría de pueblos de la Sierra", donde se presta el servicio.

“Desde UGT Servicios Públicos de Cádiz queremos que los ciudadanos de la Sierra de Cádiz, que serán los primeros afectados, nos den el máximo apoyo y comprensión en las medidas que se van a tomar porque los trabajadores y trabajadoras que prestan el Servicio de Ayuda a Domicilio son esenciales y fundamentales para toda la provincia de Cádiz y, en especial para los municipios de menos de 20.000 habitantes”.

A través de un comunicado explica que “UGT ha estado junto con los representantes sindicales en infinidad de ocasiones en el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz, donde hemos tratado por todos los medios de hacer ver que los pliegos de prescripciones que sacan tienen que incluir mejoras a parte del Convenio Estatal de la Ayuda a Domicilio. Diputación debe tener en cuenta que este convenio es de los peores de España, por esto era necesario que se nos escuchara, hecho este que no ha ocurrido y ha sido como predicar en el desierto. Todo esto unido a que estas empresas adjudicatarias no están actuando de la manera que merece el servicio, ya que se centran en sacar beneficios, no prestar un servicio de calidad, no respetan los derechos de los y las trabajadoras y no tienen en cuenta la importancia de la función que ejercen”.