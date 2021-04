La Sierra ve con preocupación el avance de la cuarta ola

La Sierra vive con mucha preocupación el importante aumento de contagios de Covid en distintos pueblos en los últimos días, que la pone a la cabeza de incidencias por 100.000 habitantes en el contexto de la provincia gaditana. Ubrique, que lleva una semana con cierre perimetral y sin actividad comercial y hostelera, ha duplicado su incidencia de casos con 2.119,8 % y un registro de 193 casos en la última semana, lo que lo sitúa en el ranking de contagios en la provincia.

También Alcalá del Valle y Puerto Serrano tendrán que cerrar su actividad no esencial a tenor de los datos que la Junta de Andalucía arrojó este lunes con 1.169,9 casos por cada 100.000 habitantes en el primero de estos pueblos y 1.166,8 en el segundo. La preocupación se extiende también a El Bosque y El Gastor, que superan la tasa de los 900 y están abocados, también, al cierre perimetral y de la actividad no esencial si no remontan.

Ubrique registró un importante brote antes de Semana Santa en una fábrica de marroquinería, que contribuyó al aumento del número de contagios, que provocó el cierre de la actividad no esencial. Extremo que se mantendrá ante esta incidencia y ante nuevo aviso. Una situación difícil para el Ayuntamiento de Ubrique, que ha vuelto a pedir a la ciudadanía responsabilidad ante esta cuarta ola que se avecina. “Pido a mis vecinos que salgan de casa lo justo y necesario, que reduzcan al máximo sus contactos, que se ciñan a los convivientes porque el momento es muy complicado”, dice la alcaldesa de la localidad serrana, Isabel Gómez. El Ayuntamiento ha decretado más medidas de desinfección y ha paralizado cualquier actividad no esencial. Además, el Consistorio informa de que empresas de la Piel están realizando test a sus empleados para garantizar que no haya contagios en sus instalaciones y están redoblando medidas para evitar contactos como a la hora del desayuno o en los desplazamientos de los trabajadores en coches.

Por su parte, el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, destaca que los datos son una pésima noticia. “Cuando Puerto Serrano logró mantenerse, durante muchas semanas, como la localidad de Andalucía con más población sin un solo caso de Covid 19, nuestro análisis era exactamente el mismo. Podemos realizar desinfecciones periódicas, podemos dotar de los epis adecuados al personal de la residencia de ancianos y ayuda a domicilio, podemos hacer mucha pedagogía con la población, podemos coordinarnos con Salud para agilizar las vacunaciones, podemos desarrollar dispositivos especiales de seguridad entre la Policía y la Guardia Civil. Todas esas tareas forman parte del ámbito de intervención, muy limitado, que tiene un Ayuntamiento. Pero no podemos vigilar, ni nosotros, ni Jerez, ni Algeciras, ni Madrid, lo que hace la gente en su ámbito privado, en su ámbito laboral o incluso públicamente, durante 24 horas al día. Esto es un pueblo pequeño y, hasta cierto punto, los focos son relativamente fáciles de definir. Honestamente, podemos intensificar todos los factores que están en nuestra mano, pero la curva seguirá en alza mientras no asumamos la parte de responsabilidad individual y colectiva que tenemos en el cumplimiento de las medidas”, reflexiona el regidor polichero.

Y en El Bosque, la dificultad también asoma. La alcaldesa, Pilar García, confía en que se pueda evitar el cierre de la actividad, aunque no es muy esperanzadora esa realidad, con los datos de los próximos días a tenor de la información que se maneja. “Y es una pena porque la gente de aquí se ha cuidado. Es un fastidio que los negocios tengan otra vez que cerrar, pero las normas hay que respetar. Esta Semana Santa ha habido visitantes en el pueblo, que han tenido un buen comportamiento”. El aumento de casos en El Bosque se detectó el viernes cuando un positivo comunicó su situación, alertando a familiares y contactos. “Ha habido una rápida actuación. Se han hecho muchas pruebas y se ha evitado más contagios”, informa la regidora.