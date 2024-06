Setenil agotará todas las vías legales para evitar las cinco plantas fotovoltaicas

El Ayuntamiento de Setenil anuncia que echará mano de todas las herramientas legales a su alcance para frenar las cinco plantas fotovoltaicas previstas en su término municipal, que ocuparían, si salen adelante, el “10% de nuestro término municipal”.

La institución municipal setenileña está a la espera de que la Junta de Andalucía se pronuncie sobre los cinco recursos de alzada que presentó en mayo de 2023 tras el otorgamiento por parte de Industria de la autorización administrativa previa a estos proyectos, que tienen menos de 50 megavatios de potencia. “Son proyectos que afectan a fincas de particulares, con miles de olivos que se arrancarían. Hay propietarios de cultivos de pistachos, de olivos, que no tienen contratos con estas empresas promotoras y que han manifestado su rechazo. Los hay que sí tienen esos convenios”, dice la defensa del Ayuntamiento serrano.

Así que el Consistorio quiere apurar hasta el último resorte para frenar estas plantas energéticas, incluso, presentando, llegado el caso, un contencioso administrativo. El alcalde de la localidad, el andalucista Rafael Vargas, sostiene que “el Ayuntamiento no ha favorecido para que se implanten estos megaproyectos, que causarán un gran impacto visual y paisajístico, además de que van en contra de nuestro desarrollo y planeamiento urbanístico. Estamos realizando un gran esfuerzo para evitarlos. Queremos energías limpias, pero no de esta manera. Queremos decidir nuestro futuro”.

Para ello, la institución municipal se apoya en los servicios jurídicos de Salvador Campos, abogado especialista en la materia, que desde hace año y medio gestiona la defensa municipal contra estos proyectos, quien dice que había un plazo de tres meses para la contestación a los recursos de alzada y ha pasado un año sin resolución. “El Ayuntamiento se opuso a estos proyectos de forma motivada y a pesar de los recursos de alzada, se ha seguido con la tramitación de la autorización administrativa”, asevera.

Hay que decir que estos proyectos necesitan de una línea de evacuación de la energía que se genere. Por ello, siempre según el Consistorio, se quiere construir una línea de evacuación desde el cruce Venta de la leche hasta Ronda, de 19 kilómetros, que no se ha sometido a exposición pública. Unos 4,5 kilómetros de ese recorrido es aéreo y pasa por el término de Setenil, con lo que el municipio prepara alegaciones e invita a vecinos a sumarse a ello para rechazar esta línea de evacuación.

Estos proyectos fotovoltaicos y las líneas de evacuación se levantan en terrenos de particulares y, según la defensa del Ayuntamiento, haría falta "una declaración de utilidad pública para ello, con lo que se abriría otro procedimiento" al que se agarrarán el Ayuntamiento y propietarios presentado alegaciones contra los posibles procedimientos de expropiación.

Si las tramitaciones llevan su curso y llegar el caso de que el Ayuntamiento tuviera que otorgar la licencia de obras para estas iniciativas, la institución local se agarra a una sentencia del Tribunal Constitucional, que “avala la postura que hasta ahora ha mantenido el Ayuntamiento, de que a pesar que la ley urbanística (LISTA) considera que los usos de energías renovables son usos ordinarios del suelo no urbanizable, en el caso de Setenil, estos proyectos van en contra de la regulación del planeamiento local y para poder autorizarlos tendría que cambiarse el PGOU, algo que no se ha producido, es decir, urbanísticamente no sería posible”, concluye.