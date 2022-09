Distintos colectivos rechazan la suelta del Toro del Gayumbo de Ubrique

La Asociación Ecofeminista Alas Violetas, PACMA, Zarpitas, Ecologistas en Acción y la Asociación Huellas de El Bosmanifiestan al Ayuntamiento de Ubrique su “más absoluto rechazo” por la celebración el domingo 4 de septiembre del festejo conocido como ‘El Toro del Gayumbo’.

Las organizaciones dicen, en un comunicado, que los festejos taurinos “son espectáculos que muestran e impulsan algunos de los valores más negativos de una sociedad, como son el desprecio por los derechos de los animales y la exhibición de la tortura y el sufrimiento como espectáculo. Son crueles y sangrientos por lo que no pueden ser considerados la fiesta nacional y mucho menos cultura. Además, hoy en día existe un creciente rechazo social hacía la celebración de estos espectáculos basados en la tortura de un animal. Así lo demuestra la reducción continua del número de festejos taurinos celebrados anualmente así como el descenso también continuado de la afluencia de público a estos. Y no es verdad que el toro no sufra, tampoco en los festejos sin muerte. Técnicos de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal ha elaborado un informe con una extensa referencia a publicaciones científicas, pruebas veterinarias… donde se evidencian los daños musculares, el sufrimiento respiratorio y el estrés que sufren los animales en los espectáculos taurinos, aunque sean sin muerte. Amén de los accidentes, mortales o no, que no son nada infrecuentes, en los llamados toros cuerda”.

Por tanto, las asociaciones añaden que “Ubrique no puede seguir consintiendo este tipo de violencia que, además, se inculca desde la infancia. Normalizar dentro de una fiesta el sufrimiento de otro ser, que siente y evidencia dolor, no es una herramienta educativa. No ayuda a crear una ciudadanía mejor y más sensible para el futuro”.