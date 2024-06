Arrancan seis proyectos de formación para 90 desempleados en la Sierra

La Junta de Andalucía, de la mano de la Mancomunidad de la Sierra como promotora, pone en marcha en Algar y Espera uno de los seis proyectos formativos que se desarrollarán en 12 pueblo de la comarcas, que permitirán la capacitación profesional de 90 personas desempleadas. Además de Algar y Espera, los cursos se han iniciado ya en Zahara de la Sierra y Grazalema.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez, ha abierto este miércoles este itinerario formativo en Algar, acompañado del presidente de la Mancomunidad de la Sierra, Carlos Javier García y los alcaldes de Algar y Espera, José Carlos Sánchez y Tamara Lozano, respectivamente.

Tanto los regidores de Algar como Espera agradecieron a la Mancomunidad de la Sierra, como promotora de esta formación y a la Junta de Andalucía, que pone los fondos económicos para levantar estas acciones formativas, su esfuerzo por devolver a la comarca estos planes que recuerdan en sus cometidos a las ya desaparecidas escuelas talleres. En total, se ha diseñado seis proyectos formativos que se impartirán en 12 localidades de la Sierra, por un importe total de más de 2,5 millones de euros de la Junta.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez, expresó su satisfacción en Algar por “haber doblado el presupuesto del año anterior en Planes de Empleo”. Explicó que cada uno de las acciones de formación y práctica será para 15 alumnos con contratos en alternancia. “Creemos que estos planes son fundamentales, pero tenemos que ir avanzando”, reseñó. Al respecto, Daniel Sánchez avanzó que “este año vuelve a salir una nueva convocatoria, por lo que instamos a las administraciones pública a que cuanto antes homologuen espacios para impartir formación”.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad, Carlos Javier García, reconoció en su intervención en Algar “haber sido capaces de devolver la formación a la Sierra, algo que no dejaba de ser un anhelo desde hace una década en el territorio. Hemos trabajado de manera leal entre todas las administraciones para hacer posible este programa de formación. En este sentido, no me cabe más que felicitar a la Junta por colocar fondos sobre la mesa que pongan de nuevo esa formación en manos de nuestros vecinos y vecinas".

Estos cursos se desarrollarán en las localidades de Setenil de las Bodegas, Olvera, Grazalema, Villamartín, Alcalá del Valle, Torre Alháquime, Algodonales, Puerto Serrano, Zahara, Algar, Espera, Prado del Rey y Ubrique.