Este viernes, traslado de María Milagrosa para la procesión del día 28

El colegio San Vicente de Paúl prepara, con especial ilusión, la salida procesional anunciada para el 28 de noviembre de la Virgen María Milagrosa. Una imagen que este viernes, día 21, será trasladada al centro educativo de la calle Granja San Ildefonso, en extramuros.

La imagen que procesionará el día 28 recibe culto en la residencia de mayores que regentan las Hijas de la Caridad en la plaza de Candelaria. Desde allí será portada en parihuela este viernes a partir de las 18.00 horas hacia el colegio San Vicente de Paúl, donde se seguirá disponiendo en esa procesión extraordinaria.

El traslado de la Virgen María Milagrosa se realizará por Candelaria, Santo Cristo, Manzanares, Sánchez Barcáiztegui, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Plocia y Santo Domingo, haciendo estación en el santuario de la Patrona para ganar el jubileo los participantes del traslado para seguir luego por Santo Domingo, Perla de Cádiz, Cuesta de las Calesas, Plaza de la Constitución, Avenida de Bahía Blanca, Acacias, Brunete y Granja de San Ildefonso.

La previsión de los organizadores de la exposición es que en torno a las 20.30 horas llegue la Virgen al colegio, desde el que saldrá en procesión el viernes siguiente a partir de las 17.30 horas.

El traslado de regreso de esta imagen hasta la plaza de Candelaria se ha previsto para el domingo 30 de noviembre, partiendo del colegio San Vicente de Paúl a las 9.00 horas para llegar a la residencia de las Hijas de la Caridad sobre las 11.00 horas, dando así por finalizada esta iniciativa extraordinaria.