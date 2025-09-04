Este jueves se ha celebrado la séptima jornada de la peregrinación del Nazareno de Santa María por los barrios de extramuros con motivo del Año Jubilar. En esta ocasión, el Regidor Perpetuo de la ciudad ha partido de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Puntales para llegar hasta la parroquia de San Francisco Javier de la barriada de la Paz.

Una de las imágenes del día se ha vivido a su paso por el barrio del Cerro del Moro. Más concretamente, en la calle Alcalde Blázquez, en donde el grupo Gadesfolk ha interpretado 'La saeta', popularizada por Joan Manuel Serrat.