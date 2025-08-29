El Nazareno de Cádiz inicia este viernes su peregrinar por los barrios de extramuros

Cádiz disfrutará desde este viernes de unas estampas cofrades inusuales e históricas. La gran devoción de la ciudad, junto a la Virgen del Rosario, visitará las iglesias y otros lugares de extramuros en una peregrinación extraordinaria con motivo del Año Jubilar, que se extenderá hasta el sábado 6 de septiembre. El Nazareno de Cádiz, que estrenará para la ocasión una nueva cruz arbórea, volverá entonces a su iglesia de Santa María.

La peregrinación comenzará hoy a las 19.30 horas tras la eucaristía celebrada en la sede canónica de la cofradía del Nazareno. El Regidor Perpetuo, portado en parihuela, será llevado en su primera etapa del peregrinaje a la parroquia de San José, siguiendo este itinerario, con acompañamiento de capilla musical: Santa María, Concepción Arenal, Rotonda Cornelio Balbo, Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, Condesa Villafuente Bermeja, Ciudad de Santander, Francisco García de Sola, García Carrera, Escalzo, Avenida María Auxiliadora, Poeta Nieto y plaza de San José, llegando a la iglesia alrededor de las 22.45 horas. El templo permanecerá abierto hasta medianoche para que se celebre una adoración eucarística.

El sábado, el Nazareno permanecerá todo el día en San José, abriéndose la parroquia a las 9.00, con posterior celebración de la eucaristía a las 9.30, oración con los jóvenes cofrades a las 10.15 y con los enfermos de la comunidad parroquial a las 11.00. A las 12.00. el padre Martín Baro ofrecerá la ponencia ‘Jesús Nazareno pasó por el mundo haciendo el bien’.

A las 18.00 se abrirá de nuevo el templo para la veneración y oración personal ante el Nazareno, celebrándose una eucaristía a las 20.00 y otra a las 21.00 (misa flamenca). Toda la madrugada del domingo se efectuará una Vigilia de Adoración Eucarística.

Uno de los grandes momentos se vivirá el domingo con la visita al hospital Puerta del Mar

El domingo reiniciará la peregrinación con destino a la iglesia de Santo Tomás, aunque antes se realizarán importantes visitas. Así, tras salir a las 10.15 de San José, el cortejo se dirigirá hacia el cercano Santuario de María Auxiliadora en el colegio Salesianos. Allí, a las 11.30 tendrá lugar una eucaristía en la que cantará el coro familiar de San Felipe Neri, a las 12.30 una exaltación a cargo de Manoli Lemos, a las 17.00 un santo rosario y a las 18.00 saldrá hacia el colegio Rebaño de María por Trille. De allí, por las calles Caracoles, Tanguillos y Matrona Modesta Calvo, el Nazareno realizará una visita especial, a las 19.15, al hospital Puerta del Mar, partiendo luego hacia Santo Tomás por avenida de Marconi, con eucaristía a su llegada sobre las 21.00.

La peregrinación continuará el lunes con el traslado de Santo Tomás a la parroquia de San Servando y San Germán en La Laguna, desde donde partirá el martes hacia la parroquia Nuestra Señora de Loreto. El miércoles la quinta etapa acabará en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Puntales y el jueves llegará a la parroquia de San Francisco Javier. Ya el viernes, el Nazareno llegará al Santuario de Nuestra Señora del Rosario (convento de Santo Domingo). Y desde el templo donde se venera a la Patrona de la ciudad saldrá en la tarde del sábado para concluir la peregrinación en la iglesia de Santa María.

La peregrinación de la Virgen de la Esperanza (Cigarreras)

Otra peregrinación, en este caso por intramuros, llega a su final este fin de semana. En el Año Jubilar de la Esperanza, la Virgen Esperanza de la Cofradía de Cigarreras ha itinerado desde el pasado lunes por diversos templos como Santa Cruz, Santa Catalina, San Francisco y San Antonio. Este viernes saldrá a las 18.30 horas desde San Antonio con dirección a la Catedral por Plaza de San Antonio, Ancha (con visita a la iglesia de San Pablo), José del Toro, Valverde, Beato Diego, Rosario (con visita a la parroquia), Plaza de San Agustín (con visita a la parroquia), San Francisco, Cristóbal Colón, Cobos, Plaza de la Catedral y Arquitecto Acero.

El regreso de la Virgen de la Esperanza a Santo Domingo se realizará, en procesión extraordinaria, este sábado a partir de las 20.30 horas desde la Santa Iglesia Catedral. El recorrido será Arquitecto Acero, Catedral, Compañía, Santiago, Candelaria, Montañés, Palillero, Columela, San Francisco, Nueva, Plaza de San Juan de Dios, Sopranis y Compás de Santo Domingo.