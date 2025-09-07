El Nazareno sigue regalando escenas de intensa emoción en su peregrinación por los barrios de Cádiz con motivo del Año Jubilar de la Esperanza. El paso del Grenúo por Santa María dejó en concreto una estampa para la posteridad cuando la Antología de Los Cleriguillos interpretó el pasodoble de la comparsa 'Entre rejas', obra de Antonio Martín y dedicado al Nazareno. La música de Carnaval se fundió con otra de las grandes devociones de la ciudad, la de la imponente figura del Señor de Cádiz.