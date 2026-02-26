Dos vía crucis en Cádiz para el segundo viernes de Cuaresma

El segundo viernes de Cuaresma, 27 de febrero, contará en Cádiz con dos vía crucis. Uno de ellos partirá de la iglesia de San Agustín a las 21.00 horas, con el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, que recorrerá las calles de la feligresía con el acompañamiento musical de Ensemble 'Stella Maris'.

La imagen, obra del imaginero gallego Jacinto Pimentel, quien la talló entre 1637 y 1638, recorrerá este itinerario: San Agustín, Cardenal Zapata, Montañés, plaza de El Palillero, Novena, Barrié, Valverde, Beato Diego de Cádiz, San Francisco y de vuelta a San Agustín. El Cristo saldrá en el templete que se recuperó para el Vía Crucis de las hermandades y cofradías de 2023.

También este viernes, a las 21.00 horas, saldrá en vía crucis la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humillación, de la cofradía de la Piedad. Lo hará desde la iglesia de Santiago Apóstol para recorrer la plaza de la Catedral, Compañía, plaza de Topete, Columela, plaza de El Palillero, Montañés, plaza de la Candelaria, Nicaragua, Cobos y plaza de la Catedral.

Este vía crucis se desarrollará después de la celebración del Solemne Triduo en honor a esta imagen, que se ha llevado a cabo del 24 al 26 de febrero.

Cabe recordar que el Cristo de la Humillación se incorporará a la próxima Semana Santa de Cádiz 2026 procesionando el Sábado de Pasión. En esa jornada previa al Domingo de Ramos habrá dos procesiones en la calle, ya que también saldrá el Nazareno de la Obediencia, de la cofradía de la Merced, como lo hace desde 2023.