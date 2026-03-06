Vera-Cruz sigue ejecutando el nuevo palio de la Virgen de la Soledad

El nuevo palio de la Virgen de la Soledad sigue tomando forma. La cofradía de Vera-Cruz sigue avanzando en este ambicioso proyecto que ya se estrenó en 2024 cuando la Dolorosa estrenó las bambalinas y que ahora se centra en la ejecución del techo de palio. Para este año, la cofradía ha recibido ya el elemento central de esa pieza que en el futuro será bordada en plata sobre terciopelo negro, la que se denomina gloria del palio.

Decidió en su día la corporación que el elemento central del techo de palio representaría la conquista de la ciudad por parte de Alfonso X El Sabio, “el día más importante de la historia de Cádiz”, según defienden en la hermandad. Y ya hace unos años estrenó esta gloria, que pintó el canario Josué Hernández y que ahora ha sido replicada utilizando hilos de seda.

El espectacular resultado ha llegado ya a la hermandad, y fue presentado a los hermanos este pasado domingo, al término de la función principal de la cofradía. En los próximos días, es intención de los cofrades de Vera-Cruz que este importante avance del palio se dé a conocer en la exposición que cada año organiza la Fundación Cajasol con los principales estrenos de la Semana Santa.

La gloria que coronará el techo de palio de Soledad de Vera-Cruz.

La seda de colores representa a Alfonso X el Sabio desembarcando en Cádiz, poniendo la cruz sobre el mar; una imagen que supuso la implantación del cristianismo “con esa profunda piedad mariana que tanto caracterizó a esta tierra al incorporar esta ciudad a la corona de Castilla”, trasladan desde la corporación que preside Pablo Castellano, precisando que si bien la pintura (y, del mismo modo, el bordado) utiliza muchos detalles y elementos historicistas, se trata de una visión original de esta conquista cristiana de la ciudad.

El trabajo ha sido realizado por el taller del bordador Jesús Rosado, en Écija. Y entre otras características resalta porque lo normal en este tipo de trabajos es que la reproducción bordada de una pintura no tenga un resultado tan nítido y rotundo por la dificultad que tiene esta técnica de bordado en hilo de seda. “Se nota que está hecha por alguien más que un simple artesano, alguien que disfruta este tipo de bordado y que sabe de las direcciones para darle vida a los tejidos, a los contraste de sombras y luces, incluso plasmar el aire, y darle intensidad al áurea que transmite las figuras”, resaltan en la cofradía de Vera-Cruz, que ve así avanzar el proyecto de ejecución del nuevo palio de Soledad.