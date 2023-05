Con la venia, futuro alcalde

Hoy tendrá Cádiz un nuevo alcalde. Y si no es hoy, lo conocerá en los próximos días en base a los distintos pactos o números que puedan hacer los partidos en base a los resultados que se cosechen esta noche. Y como quiera que los cofrades han tenido un peso específico en las listas de estas municipales (incluido Sergio García, que no se moleste nadie) y que los candidatos -casi todos- han mantenido reuniones con la permanente de Juan Carlos Jurado, debe saber quien tome el bastón de mando de la ciudad qué necesitan las cofradías del Ayuntamiento. Con la venia:

En primer lugar, no solo mantener las ayudas actuales en materia de subvenciones -faltaría más- sino aumentarlas, especialmente en lo relativo a las cofradías de Gloria. A este respecto, debe saber el alcalde de turno que actualmente un coro de Carnaval recibe más subvenciones que el conjunto de las hermandades de Gloria; o que la reciente ayuda anunciada por el Ayuntamiento de 6.000 euros a cada banda de música supone el 60% de lo que reciben hoy la totalidad de las Glorias. Tres cuartos ocurre con la subvención de Semana Santa (133.000 euros este 2023 para 30 hermandades, hagan ustedes los cálculos).

Otra ayuda necesaria para seguir engrandeciendo la Semana Santa y la actividad cofradiera de la ciudad iría relacionada con los inmuebles. Tanto los que pueden necesitar o conseguir las cofradías para establecer sus casas de hermandad o para almacén de sus pasos (la nave de la Zona Franca recientemente gestionada por el Consejo ha alcanzado ya el 100% de ocupación, parece), como esa nueva sede más amplia, más digna, y más adaptada a las necesidades actuales busca el Consejo. El Ayuntamiento debe colaborar en la cesión de la finca, el solar o el equipamiento necesario; o bien en la colaboración en su financiación, ayudas en los trámites, etcétera.

El nuevo alcalde debe concienciarse de que hay que seguir realizando inversiones en la carrera oficial para seguir mejorando una Semana Santa que por empeño municipal ha sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. El elegido encontrará sobre su mesa las nuevas propuestas ya trasladadas por el Consejo y estudiadas por los técnicos. Ahora hay que ejecutarlas.

Tampoco estaría mal que el Ayuntamiento apostara firmemente por las cofradías incluyendo su realidad, su patrimonio y sus sedes en la actividad propia de la ciudad. Por qué no incorporar iglesias y casas de hermandad a las rutas turísticas que se programen. Por qué no plantear iniciativas de la mano de las hermandades (exposiciones en espacios municipales, noches blancas que se perdieron con visitas a sedes cofradieras, representaciones en distintas mesas sectoriales…).

Debe saber el alcalde que la Semana Santa, el Corpus, la Patrona y demás fiestas señaladas del calendario cofrade gaditano hay que respetarlas. Que el Corpus sale por la puerta principal de la Catedral, con su rampa; que el alcalde debe representar a la ciudad el 7 de octubre; o que la Corporación bajo mazas se hace presente el Sábado Santo tras el paso de la urna.

Y por último, pero como cuestión más clara, el que resulte elegido alcalde de Cádiz debe tener meridianamente claro que las hermandades estarán siempre de su lado, siempre a su disposición y siempre trabajando con él por el bien de la ciudad. Así ha sido desde que hay hermandades en Cádiz, y seguirá siendo salga quien salga elegido esta noche.

La música

A vueltas con el decreto que ahora la Delegación Diocesana ha querido matizar o justificar, en un nuevo relío que sigue adoleciendo de las mismas carencias que tenía el decreto. No hay norma -salvo el decreto de los vía crucis- que justifique la caprichosa prohibición de que la Virgen del Caído llevara la compañía de un quinteto de metales en el traslado a Fragela. De hecho, es incomprensible que el organismo cofrade de Hospital de Mujeres prefiera que una imagen transite por las calles sin música alguna, a que lo haga con mayor solemnidad y prestancia, pese a que sea un traslado. Un traslado no será en sí un acto de culto, pero a Fragela no llevaron los del Caído un mueble, sino a su titular. Hacer referencia a normas ajenas (como la de creación de hermandades) no justifica las imposiciones; como tampoco se justifica esa amenaza de castigo de “mínimo cinco años” que tampoco aparece por ningún lado. Y todo para decir que eso de la música es secundario. Y tanto, por eso sobran tantos decretos y circulares, posiblemente. Entre otras cosas, porque los cofrades a día de hoy creo que saben distinguir entre una procesión y otros cultos, aunque los rosarios se hagan con las vírgenes bajo palio.

Más de música

Hablando de música, siguen produciéndose noticias de separaciones entre bandas y cofradías después de la Semana Santa. Esta misma semana han caído dos, Julián Cerdán el Sábado Santo tras Soledad y Álvarez Hidalgo tras Buen Fin después de 26 años saliendo. ¿Deben las hermandades preocuparse por esta realidad que se está poniendo de manifiesto tras la última Semana Santa? Que una banda decida no seguir siempre es preocupante, pero que no lo haga sin tener cofradía sustituta es algo más serio. Las bandas aluden a los retrasos de las hermandades como una de las razones de estas decisiones que están haciendo descender la calidad musical de la Semana Santa y que quizás los cofrades debiéramos tomar como aviso de que las cosas en la calle (tiempos de paso, procesiones eternas…) no se están haciendo del todo bien.

Corpus

El jueves debería haberse presentado el cartel anunciador de la fiesta de este año. Pero el acto fue suspendido a última hora (al parecer por problemas de agenda de la concejala y la imposición municipal de que sin representación no había cartel, qué cosas). El resultado es que el cartel se ha dado a conocer con el reparto de los dípticos sin haberse presentado, lo que a todas luces desmerece los preparativos del Corpus y supone una falta de respeto a la cartelista, Belén González. Tanta comisión, tantas reuniones, y pasan estas cosas incomprensibles.

Dicho esto, la pintura resulta bastante original, con la artística Custodia ‘camuflada’ entre las fachadas del casco histórico gaditano. Felicidades a la autora.

La Merced más penitencial

La cofradía de la Merced no baja el ritmo de trabajo y de proyectos de calado. Tras celebrar la primera salida procesional el pasado Sábado de Pasión, calificada positivamente por la mayoría de opiniones, ahora planteará a los hermanos en un cabildo extraordinario convocado para el 9 de junio la incorporación de una nueva imagen como titular. Una Dolorosa que realizara Luis Álvarez Duarte y que conservara la familia Arce, que ha sido ofrecida a la cofradía que ahora demanda la aprobación de los hermanos para adquirirla.Además, plantea la Merced una salida extraordinaria en rosario vespertino (atentos los censores musicales a ver qué acompañamiento se puede o no) para conmemorar el 75 aniversario del regreso de la Virgen de la Merced a la parroquia tras su reedificación.