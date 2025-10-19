La última Gloria del año en Cádiz

Con tardes cada vez más cortas y noches más frescas, con olor a castañas asadas, con sabor a mar y con la esperanza de todo un barrio que se siente seguro a su lado, mañana empiezan los días grandes de La Palma, con la novena a la Virgen gloriosa, a la Mística; a la Chica, como la llaman allí, que nos llevará al 1 de noviembre y a la última Gloria del año. Será, además, un año especial, con función votiva en la calle en la mañana de Todos los Santos, con visita al antiguo Hospital de Mora por la tarde y con jubileo de San Lorenzo de por medio. Todo está ya prácticamente dispuesto en la Viña para dar inicio a estos días de luces extraordinarias en la calle de La Palma, de misas por tangos, de aguas bendecidas y de visita episcopal. El año cofrade llega a su última página con estos cultos que arrancan mañana. Feliz novena y fiesta del 1 de noviembre a todos los palmeros.

Las Aguas

La decisión del cuerpo de hermanos parece lógica, por más añoranza que nos de a quienes hemos disfrutado de unas nutridas filas de pequeños nazarenos de verde y rojo y a todos esos que empezaban en la carga debajo del San Juan. Un cortejo como el actual de Las Aguas no sostenía ya tres pasos, y el coste económico era grande. La pérdida del tercer paso debe servir para dar un revulsivo a la hermandad, para mejorar el misterio (gran asignatura pendiente que debe afrontar ya esta junta de gobierno que ha demostrado madurez y valentía) y, por qué no, para explorar otras vías de atracción de niños y jóvenes. ¿Por qué no una procesión enfocada en ellos en diciembre, por la fiesta del santo? ¿O por qué no repetir ese traslado que vimos en el Corpus del año pasado?

Miércoles Santo

A estas alturas de octubre, con todo lo que resta aún, ya es la única jornada de la Semana Santa de 2026 que aún no ha cuadrado horarios y orden de paso por carrera oficial. Parece razonable que hayan querido esperar a saber qué hacía las Aguas con ese tercer paso para cerrar la configuración de manera certera. Eso, y que el primer encuentro celebrado no terminó de ajustar la jornada, que tiene como gran problema el hecho de que las tres primeras (Sentencia, Cigarreras y Aguas) tengan previsto coger por el mismo itinerario tras la carrera oficial (por Palillero, Columela y San Francisco), lo que hace temer que se origine un gran tapón que paralice toda la jornada, si es que la primera Cruz de Guía llegara a la esquina de Columela y San Francisco cuando aún estuviera bajando por ahí Caminito. Y es que Cigarreras habría renunciado a coger de nuevo por Compañía tras los problemas de este año con el palio, y Caminito rechazaría también llegar a carrera oficial por Canalejas. Así que el Miércoles ha quedado algo atascado, hasta que esta semana vuelvan a reunirse y acuerden la solución que mejor consideren las cuatro hermandades. Suerte.

Martillos

imágenes de la salida de Piedad, bajo llluvia y granizo, en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Lourdes de Vicente

Es curioso que a estas alturas del año, cuando los trabajos en las cuadrillas empiezan a convocarse y cuando los horarios y recorridos están prácticamente cerrados, siga produciéndose todo un baile de martillos, de ceses, dimisiones y nombramientos, que cada vez es más difícil adivinar cuándo terminará. Sorpresa ha causado esta semana la renuncia de Joaquín Cortés para seguir sacando el palio de Lágrimas de Piedad, una decisión al parecer vinculada a la primera salida de Humillación. Con él, y dando por hecho que Márquez no sacará el palio de La Cena, a día de hoy –que sepamos– no hay capataz nombrado para el Nazareno de la Obediencia, para Humillación, para el palio de La Cena, y para el palio de Lágrimas.

En el lado contrario, hay que hablar en positivo de los últimos nombramientos. Ya decíamos que Manuel García Requejo en Angustias de Ecce-Homo parece todo un acierto, y al parecer ha tenido muy buena acogida la convocatoria realizada esta semana. Y hay que alabar también la decisión de las Aguas de poner a uno de la hermandad de siempre, Jesús Rodríguez, al frente del misterio. Toda la suerte del mundo en la exigente empresa que tiene por delante.

Zornoza

Las hermandades son protagonistas de este curso en la Diócesis. Así lo ha reflejado el obispo, Rafael Zornoza, en su carta pastoral de inicio de este 2025-2026. En ella refleja tres “propuestas de especial actualidad”, siendo una de ellas la religiosidad popular y las hermandades y cofradías, que es “una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros”. Reconoce Zornoza la fuerza de las hermandades, considerando que pueden ser “un movimiento evangelizador, portador de una rica espiritualidad, capaz de ser como escuela de esperanza y camino de santidad”. Y por ello invita a los cofrades “a impulsar la misión evangelizadora”, considerando que las hermandades “se han de distinguir por una espiritualidad profunda, una eclesialidad ejemplar por su inserción en la vida diocesana, por una formación sólida y una caridad eficaz”. Tomen nota.

Santo Entierro

Imágenes de la salida de Santo Entierro en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Julio González

Otra imagen para la clínica de la madera de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez. Otro esperado trabajo que seguro dará un espectacular resultado. La cofradía del Santo Entierro despedirá este miércoles al Cristo Yacente para que sea sometido a una restauración, justo cuando ha cumplido 400 años de edad. La intervención de los restauradores va a permitir recuperar la potencia de la imagen realizada por Francisco de Villegas y conocer mucho más de esta joya de la imaginería gaditana. El miércoles podrá verse por última vez al Yacente, que estará expuesto a la veneración de 11.00 a 13.00 horas y desde las 17.30 horas hasta el inicio de la misa de despedida que se celebrará a las 20.00 horas.