El tiempo del Jueves Santo y la Madrugada en Cádiz

No será un día pasado por agua, pero el riesgo de lluvia es elevado al principio. Para esta jornada habría que matizar que para la tarde esperamos nubes de evolución diurna y estas son más probables que se formen en el interior, por lo tanto las ciudades que estén en la costa, como es el caso de Cádiz, cuentan con menor probabilidad de lluvia, pero no nula. Los chubascos podrían ser intensos y venir acompañados de tormenta. El riesgo irá disminuyendo al final de la tarde pero de nuevo podría aumentar de cara a la madrugada del viernes. Las temperaturas en descenso, principalmente las máximas y ya no alcanzaremos los 20°C, quedándonos ligeramente por debajo. Viento de poniente flojo con rachas moderadas. Como vemos, jornada insegura en la que hay riesgo de lluvias intermitentes, pero que podrían ser de intensidad y tormentosas. También lucirá el sol, por lo que es una situación incómoda para las cofradías. A tener en cuenta que en la costa esperamos menos precipitaciones que en otros municipios del interior y que de cara a la madrugada del viernes sí parece más probable que pueda llover en puntos costeros.