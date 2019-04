El tiempo del Domingo de Ramos en Cádiz

Comienza la Semana Santa y no lo puede hacer de mejor forma porque no tendremos que estar pendientes del cielo. El Domingo de Ramos se presenta tranquilo con pocas nubes y temperaturas en ascenso.

Desde la mañana el cielo estará despejado y aunque hará fresco a primera hora, rápidamente las temperaturas subirán, alcanzando los 22-23ºC a primera hora de la tarde. El viento no será un factor a destacar, siendo de poniente en un principio, variable durante las horas centrales del día y rolando a levante al final aunque con poca intensidad, como mucho con alguna racha moderada. El cielo estará azul y será por la tarde cuando puedan llegar nubes altas pero que no tendrán mayores consecuencias, nubes decorativas que nos dejarán un bonito atardecer. Por la noche y como suele ser habitual, las temperaturas comenzarán a descender pero no esperamos que haga frío, ya que la temperatura mínima rondará los 14-15ºC y eso ya sería bien entrada la madrugada del lunes.

Tranquilidad meteorológica total para el comienzo de la Semana Santa 2019, por lo que las cinco hermandades que realizan estación de penitencia el Domingo de Ramos en la capital gaditana se encuentran ante una situación inmejorable. De momento, a disfrutar del sol porque es posible que durante la semana tengamos algunos cambios, pero todo ello será más visible con el paso de las horas, así que estaremos atentos.