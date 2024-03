Así ha sonado la última marcha de la Semana Santa de Cádiz 2024

Una marcha seria, sobria, fúnebre; e interpretada en el interior de un templo por no poder hacerlo en la calle. No podía tener otro final musical la Semana Santa de Cádiz 2024 que la que se ha producido este Sábado Santo en Santa Cruz; una metáfora de la tristeza que inunda a los cofrades por todo lo que no ha podido vivir en las calles, y de esa música que en la mayoría de los casos se ha visto limitada al interior de los templos ante la imposibilidad de salir a la calle.

La banda de música del Nazareno de San Fernando ha sido la encargada de tocar los últimos acordes de la Semana Santa de Cádiz de este año, toda vez que la cofradía de la Resurrección ha anunciado que este domingo no saldrá a la calle su titular, que iba a estar acompañado de la agrupación musical Ecce Mater.

Fue después de que la hermandad del Sábado Santo suspendiera su salida procesional cuando los músicos isleños han pasado al interior de Santa Cruz y han interpretado 'El sepulcro', una composición de Roque Baños que supone el final musical de esta nefasta Semana Santa que ha dejado a la mayoría de hermandades en sus templos.