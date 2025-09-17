Servitas de Cádiz, 14 años coronada
La orden seglar conmemora con la Virgen de los Dolores en besamanos hasta el viernes el aniversario de la coronación canónica
Tal día como hoy hace 14 años se coronaba en Cádiz la Virgen de los Dolores, titular de la orden de Servitas. Una ceremonia que suponía, de algún modo, la despedida del anterior obispo, Antonio Ceballos, que pocas semanas después entregaría la diócesis a Rafael Zornoza.
Este aniversario lo va a celebrar Servitas con un besamanos de la Virgen que se alargará hasta el viernes 19, en horario de mañana (de 10.30 a 13.00 horas) y de tarde (de 18.30 a 20.00 horas).
Además, anuncia la orden los siguientes cultos en estos días especiales vinculados a la coronación de hace 14 años.
Miércoles 17
- 12:00 Rezo del Ángelus y Corona Dolorosa
- 19:15 Rezo de la Corona Dolorosa y Letanías
- 20:00 Santa Misa presidida por nuestro Párroco y Asistente, Rvdo P. Iván Llovet Romero, estando la parte musical a cargo de D. Juan Antonio Verdía Díaz, organista
Jueves 18
- 19:15 Rezo de la Corona Dolorosa y Letanías.
Viernes 19
- 12:00 Rezo del Ángelus y Corona Dolorosa
- 19:15 Rezo de la Corona Dolorosa y Letanías
- 20:00 Santa Misa presidida por nuestro Párroco y Asistente, Rvdo P. Iván Llovet Romero.
También te puede interesar
Lo último