Servitas de Cádiz, 14 años coronada

Una devota, ante la Virgen de los Dolores en el besamanos por el 14 aniversario de su coronación canónica.

Tal día como hoy hace 14 años se coronaba en Cádiz la Virgen de los Dolores, titular de la orden de Servitas. Una ceremonia que suponía, de algún modo, la despedida del anterior obispo, Antonio Ceballos, que pocas semanas después entregaría la diócesis a Rafael Zornoza.

Este aniversario lo va a celebrar Servitas con un besamanos de la Virgen que se alargará hasta el viernes 19, en horario de mañana (de 10.30 a 13.00 horas) y de tarde (de 18.30 a 20.00 horas).

Además, anuncia la orden los siguientes cultos en estos días especiales vinculados a la coronación de hace 14 años.

Miércoles 17

12:00 Rezo del Ángelus y Corona Dolorosa

19:15 Rezo de la Corona Dolorosa y Letanías

20:00 Santa Misa presidida por nuestro Párroco y Asistente, Rvdo P. Iván Llovet Romero, estando la parte musical a cargo de D. Juan Antonio Verdía Díaz, organista

Jueves 18

19:15 Rezo de la Corona Dolorosa y Letanías.

Viernes 19