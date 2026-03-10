Semana Santa de Cádiz 2026: La cofradía del Huerto prueba, y confirma, su nuevo recorrido

La cofradía del Huerto protagonizará este año uno de los recorridos más inusuales, los últimos años, en la Semana Santa gaditana. La hermandad ha decidido prescindir del camino de ida a la carrera oficial por buena parte del Campo del Sur, optando por una alternativa muy poco frecuentada por cofradías.

En concreto, tras salir de Santa Catalina y llegar al Campo del Sur por Geólogo Macpherson y Arricruz (al no poder salir directamente por el arco que recuerda al antiguo convento capuchino) el cortejo tomará Sagasta, Regimiento de Infantería, Puerto Chico, Desamparados y Libertad (el lateral del Mercado Central) para llegar ya a un callejero mucho más habitual en la Semana Santa, como Plaza de las Flores, Compañía, Catedral, Cobos y Cristóbal Colón, conectando ahí con la calle Nueva y, por tanto, con el inicio de la carrera oficial.

El paso de misterio del Huerto, en la prueba realizada este pasado domingo.

Fruto de esta novedad, en la tarde-noche del domingo la hermandad trasladó sus dos pasos procesionales por este itinerario de ida, con objeto de confirmar que no hay problemas de espacio y de dimensiones. El principal problema, a priori, estaba en el túnel de la calle Compañía, que tendrá que pasarlo con los pasos a ruedas por el tramo más estrecho.

Para que la prueba fuera lo más realista posible, la hermandad sacó a la calle el paso de misterio con los candelabros en las esquinas y la figura del ángel confortador, al ser los obstáculos de mayor volumen. Por su parte, el palio que ya llevaba varios días montado en el interior de Santa Catalina también salió y cumplimentó este recorrido, con resultado favorable para la hermandad, que confirma así el novedoso itinerario para este próximo Jueves Santo.