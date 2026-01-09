Este sábado, procesión del Niño Jesús del Carmen de Cádiz

El Niño de la Virgen del Carmen, dispuesto en la parihuela para la procesión de este sábado 10 de enero.

La cofradía del Carmen culminará este sábado el tiempo de Navidad con la procesión solemne de la imagen del Niño Jesús de la Virgen, que será trasladado por el interior del templo para ser devuelto a los brazos de Su Madre después de que haya estado expuesto a la veneración y en besapiés desde la pasada Nochebuena.

La procesión tendrá lugar al término de los cultos sabatinos que la hermandad celebra cada semana y que comenzarán a las 18.15 horas con la exposición del Santísimo, siendo la misa a las 19.00 horas.

Para esta ocasión, estrena la cofradía la parihuela sobre la que irá la imagen del Niño, confeccionada a partir de una antigua peana dorada y marmorizada en desuso que se encontraba en el retablo de la capilla propiedad de la cofradía. Esta pieza ha sido restaurada por Emilio José García Prats, confeccionando un risco y un cerezo con flores artesanales, y estando iluminada por cuatro candelerosde plata del siglo XVIII.

Tanto en la misa sabatina como en la procesión posterior acompañará musicalmente el coro de la hermandad, que dirige Luis Manuel Rivero.