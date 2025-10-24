Reliquias del Padre Vicente para el palio de Las Aguas

Imágenes de la salida de Las Aguas en la Semana Santa de Cádiz 2025

La hermandad de Las Aguas ya no reside en la iglesia del Pilar del colegio de San Felipe Neri, pero mantiene su carácter marianista; e incluso lo acaba de ver reforzado, con la donación que han recibido y que llevarán desde ahora en el paso de palio de la Virgen de la Luz.

En concreto, informa la cofradía de la recepción de tres reliquias del recordado sacerdote Vicente López Uraldo, ya reconocido como Venerable y cuyo proceso de canonización sigue adelante.

El marianista Rafael Iglesias firma el acta de donación de las reliquias en presencia del hermano mayor, Javier Trías.

Este sacerdote marianista nació en Vitoria en 1894, y en el año 1913 recibiría su primer destino pastoral en la ciudad de Cádiz, donde ya residiría hasta su fallecimiento un 15 de septiembre de 1990. Esta larga estancia, y la labor realizada durante tantas décadas en el colegio, le valió el reconocimiento como Hijo Adoptivo de la ciudad en 1968, abriéndose la causa de canonización en 2008.

Las tres reliquias donadas por los marianistas de Cádiz se incluyen en la inspiración marianista que luce el paso de palio en su parte delantera, en la entrecalle, “recordándonos la presencia constante de María en el camino de la fe y el ejemplo luminoso del padre Vicente”, destacan en Las Aguas.