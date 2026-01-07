Problemas en el primer día de renovación de abonos para la carrera oficial de la Semana Santa de Cádiz 2026
Un error informático impide a los abonados del año anterior renovar sus asientos
El Consejo ha aplicado una leve subida en casi todas las modalidades de uso de la carrera oficial
El Consejo de Hermandades de Cádiz tenía previsto iniciar este 7 de enero el proceso de venta de los abonos de palcos para la Semana Santa 2026, con el período de renovación de los usuarios abonados del pasado año. Pero problemas con el soporte informático han impedido a los interesados realizar las gestiones oportunas para reafirmar la renovación de los abonos.
Según han trasladado desde el Consejo, se está intentando solucionar el problema que vinculan al soporte informático para activar la posibilidad de renovar los abonos cuanto antes, para que este accidentado inicio no afecte al calendario previsto.
En este sentido, conviene recordar que la renovación de los palcos puede hacerse hasta el día 31 de enero a través de la plataforma digital, y del 3 al 5 de febrero de forma presencial en la sede del Consejo; iniciando a continuación el proceso de renovación de los abonados de las sillas.
De cara a este año, el Consejo ha incrementado la mayoría de los precios de la carrera oficial, en cuyo recorrido (entre la calle Nueva y la plaza del Palillero) se repartirán más de 7.000 localidades. En concreto, estos son los precios de los abonos de la Semana Santa de Cádiz 2026:
- Palcos de la Plaza de la Catedral: Oscilan entre los 360 euros y los 206 euros, según las zonas (siempre con palcos de 9 sillas).
- Palcos de la Plaza de San Juan de Dios: 329 euros los de 9 sillas, y 221 euros los de 6 sillas.
- Palcos de la Plaza del Palillero, de 9 sillas: 310 euros.
- Sillas de calle Nueva: 54 euros
- Sillas de la plaza de San Juan de Dios: 38 euros
- Sillas de Pelota: 53 euros
- Sillas de Arquitecto Acero: 25 euros
- Sillas de la calle Santiago: 35 euros
- Sillas de la plaza de Candelaria: 63 o 60 euros, según la zona y la fila.
- Sillas de Montañés: 53 euros
- Sillas de Palillero: 47 euros delante de la Farmacia, 30 euros el resto de ubicaciones.
