Problemas en el primer día de renovación de abonos para la carrera oficial de la Semana Santa de Cádiz 2026

El Consejo de Hermandades de Cádiz tenía previsto iniciar este 7 de enero el proceso de venta de los abonos de palcos para la Semana Santa 2026, con el período de renovación de los usuarios abonados del pasado año. Pero problemas con el soporte informático han impedido a los interesados realizar las gestiones oportunas para reafirmar la renovación de los abonos.

Según han trasladado desde el Consejo, se está intentando solucionar el problema que vinculan al soporte informático para activar la posibilidad de renovar los abonos cuanto antes, para que este accidentado inicio no afecte al calendario previsto.

En este sentido, conviene recordar que la renovación de los palcos puede hacerse hasta el día 31 de enero a través de la plataforma digital, y del 3 al 5 de febrero de forma presencial en la sede del Consejo; iniciando a continuación el proceso de renovación de los abonados de las sillas.

De cara a este año, el Consejo ha incrementado la mayoría de los precios de la carrera oficial, en cuyo recorrido (entre la calle Nueva y la plaza del Palillero) se repartirán más de 7.000 localidades. En concreto, estos son los precios de los abonos de la Semana Santa de Cádiz 2026: