Pasacalles y concierto de las tres agrupaciones musicales de Cádiz este domingo

Las tres agrupaciones musicales que tiene Cádiz (Ecce Mater, la Salud y Polillas) recorrerán este domingo las calles de la ciudad en pasacalles para finalizar en la plaza de España interpretando marchas procesionales. Una de las actividades destacadas de la programación cuaresmal diseñada por el Ayuntamiento y que se desarrollará a lo largo de la mañana.

En concreto, este encuentro de bandas comenzará a las 11.15 horas en la Plaza de Capuchinos, donde la agrupación musical Ecce Mater iniciará un pasacalles que seguirá por Geólogo Macpherson, Arricruz, Pericón de Cádiz, San Félix, Virgen de la Palma, Misericordia, Plaza Manolo Santander, Martínez Campos, Rosa, Torre, San Antonio, Sagasta, Tinte, San Francisco, Rafael de la Viesca y Plaza de España.

Diez minutos más tarde arrancará la agrupación de la Salud desde la Plaza de la Merced, recorriendo Jesús de la Sentencia, Plaza de San Juan de Dios, Nueva, San Francisco, Beato Diego y Plaza de España.

Y a las 11.30 horas saldrá desde la plaza del Mentidero la agrupación musical Polillas, que marchará en pasacalles por Veedor, San Antonio, Ancha, San José, Plaza de Mina y Antonio López para llegar a la Plaza de España.

A la llegada de cada banda a los pies del Monumento a la Constitución de 1812, interpretarán varias marchas procesionales.

Las bandas, la semana siguiente

Este encuentro de agrupaciones musicales servirá de precedente de los pasacalles y concierto que la próxima semana, el domingo 15 de marzo, ofrezcan en este caso tres bandas de música de la provincia con presencia en la Semana Santa gaditana. Se trata de las bandas de Chiclana, Maestro Enrique Montero; de Conil, la Filarmónica; y de Sanlúcar de Barrameda, Julián Cerdán.

Ese día se repetirán los itinerarios de los pasacalles, empezando en Capuchinos la banda Maestro Enrique Montero a las 11.15 horas; en la Merced la de Conil a las 11.25 horas; y en el Mentidero Julián Cerdán, a las 11.30 horas.

Una torrijada el día 20

También habrá presencia o actividad musical el viernes 20 de marzo, cuando se celebrará por primera vez una degustación de torrijas en la plaza de San Antonio, a partir de las 18.30 horas. Ese día, a las 20.30 horas, la banda de cornetas y tambores del Rosario iniciará un pasacalles desde la plaza de San Juan de Dios, recorriendo Nueva, San Francisco, Tinte, Mina, San José y Ancha para llegar a San Antonio.